Regretele lui Nicolae Cristescu după 3 ani ca patron în Giulești: “Am vândut spitalul Caritas ca să țin echipa”

Rapid a trebuit să treacă prin foc pentru a ajunge la liniștea financiară de care se bucură acum. Printre oamenii care s-au sacrificat pentru binele clubului se numără Nicolae Cristescu.

Cristescu a sacrificat proprietăți pentru a ține Rapid în viață

“Rapidul, galeria, este în permanență la restaurant, este casa Rapidului. Sunt sincer până la capăt, sunt chiriașii mei. Erau momente și urgențe de plată la Rapid. Au fost momente în care am cerut chiria cu o zi sau două înainte.

Adică ce am făcut? Am cerut ceva ce nu îmi aparține? Erau banii mei. Îi ceream cu două zile înainte că aveam plăți de făcut. Gândește-te. Eu am vândut atunci o grămadă de proprietăți.

Printre ele Spitalul Caritas. O aripă a spitalului Caritas. Era proprietatea mea și am vândut-o pentru Rapid. Și multe apartamente și terenuri, deci chiar am făcut niște eforturi mari rău de tot”, a declarat Nicolae Cristescu.

Valerii Moraru nu a reușit să țină Rapidul în viață

Din păcate pentru giuleșteni, investițiile au întârziat să apară, iar echipa s-a dus din nou spre ligile inferioare.

“Dacă rămâneam la Rapid nu mă duceam spre ruină. De ce să mă duc? Am pierdut bani, dar omul sfințește locul până la urmă. Ce am realizat până atunci pot să realizez și după.

Nu ăsta a fost motivul, frica de faliment, sub nici o formă. A fost șantajul mediatic și chiar am considerat că nu trebuie să mai merg mai departe. Mi-am atins obiectivul, am promovat, i-am lăsat acei bani cu care putea să țină echipa.

Am considerat că e mai bun decât mine. Care m-a păcălit 100% și a păcălit Rapidul nu m-a păcălit pe mine. Nici nu vreau să-l mai văd în viața mea. Abia l-am scăpat să nu-l bată Bocciu la ce bătaie a vrut să-i dea.

Un gest de disperare după bani. Nu am stat să-i fac inventarul lui Moraru. Scopul lui 100% a fost ca Rapid să îi facă mulți bani. Se fac bani cu echipele de fotbal, dar trebuie să investești. Sunt încântat de proiectul Rapidului cu Șucu și de conducerea Rapidului”, a completat Nicolae Cristescu.

