Reproșurile lui Nicolae Cristescu din perioada Rapid. “A fost o tâlhărie”

Nicolae Cristescu a discutat despre reproșurile din perioada în care a fost patron la Rapid. Omul de afaceri susține că a încercat să facă ce este mai bine pentru echipă și se bucură că a promovat chiar din primul an. Însă, lucrul pe care îl regretă cel mai mult Cristescu este “tâlhăria” pe care a făcut-o Valerii Moraru.

Reproșurile lui Nicolae Cristescu din perioada Rapid

, iar acesta a vorbit, la SUFLET DE RAPIDIST, despre reproșurile din perioada sa la club. Omul de afaceri susține că a depus un efort enorm pentru a ajuta formația din Giulești și că a investit și sume mari de bani pe care le-a pierdut apoi. Însă, singurul regret este acela că i-a vândut clubul lui Valerii Moraru, cel care a dus la desființarea Rapidului.

ADVERTISEMENT

“Chiar nu vreau să par lipsit de modestie. Orice om greșește în viață. Dar eu am făcut tot posibilul și niște eforturi uriașe ca să promovez echipa. Tot ce s-a putut omenește și poate chiar mai mult decât atât. Ce să îmi reproșez?

Dacă nu i-aș fi promovat în primul an aș fi zis asta. Însă, i-am promovat din primul an. Nu am luat banii care mi se cuveneau până la urmă și i-am lăsat lui Moraru. Îi reproșez lui Moraru tâlhăria pe care a făcut-o cu Rapidul până la urmă. Să iei banii din cont și să îți bați joc de ei și să retrogradezi, să desființezi o echipa ca Rapid”, a spus Nicolae Cristescu.

ADVERTISEMENT

Suma ridicolă pentru care a fost vândut Rapidul: ”25.000 de euro”

. Omul de afaceri a primit pentru acest club 25.000 de dolari. De fapt, Cristescu a vrut să cedeze gratis echipa, însă legea nu i-ar fi permis. Fostul patron din Giulești a fost impresionat de poveștile pe care Valerii Moraru i le prezenta. Ulterior, Cristescu a recunoscut că a fost ”fraierit” de Moraru.

“Vorbisem cu avocații, vreau să cedez echipa unui investitor, care a promis că investește milioane de euro. Eu nu puteam să o mai țin singur. Eu cedez, dar nu pot să o dai gratis. Mi-a făcut preț de 25.000 de dolari, de râs, mai puțin nu puteam și mi-a dat banii într-un an de zile.

ADVERTISEMENT

Niță – Rapidul a fost vândută de dumneavoastră către familia Moraru cu 25.000 de euro, bani pe care i-au plătit într-un an de zile. Păi, un brand ca Rapidul, dumneavoastră bine intenționat ați lăsat 1.5 milioane în contul clubului, dar ați cerut niște garanții.

Mi-a făcut capul mare, m-a aburit ca pe fraier, că investește 3-4 milioane. Am martori, pot să revin. Bocciu, că așa-l știe toată lumea, un om incredibil, țin enorm de mult la el, ca și om ca și caracter.

ADVERTISEMENT

Adevărul e că e o nebunie totală, ăsta-i Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești! Acești suporteri mi-au dat curaj extraordinar, știam ce am în spate”, și-a adus aminte Cristescu în direct la SUFLET DE RAPIDIST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

Ce își reproșează Nicolae Cristescu din perioada la Rapid