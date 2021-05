Reîncep şcolile după vacanţa de Paşte. În ce condiţii se vor întoarce elevii în bănci

Aproape toți elevii vor reveni în sălile de clasă după vacanța de Paște, excepție făcând doar clasele gimnaziale și liceal care nu sunt în anii terminali și numai în localitățile cu o rată mai mare de incidență a cazurilor de coronavirus.

Revenirea în sălile de clasă se va face în două etape, începând de miercuri, a doua etapă fiind programată pentru luni, 10 mai. Acolo unde rata de incidență este sub 1‰, toți elevii vor fi în sălile de clasă, fără să existe școli în care jumătate fac cursuri online, iar jumătate în școală.

Reluarea cursurilor cu elevii în clasă a fost posibilă după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a dat curs solicitării făcute de Ministerul Educației ca orele să poată fi făcute în școli în cazul elevilor din clasele terminale și din învățământul special.

Condițiile CNSU pentru prezența fizică a elevilor în clase

Astfel, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au fost abilitate să modifice ordinul comun din 4 februarie care a reglementat desfășurarea procesului educațional în ultimele două luni. Decizia 25 din 28 aprilie a CNSU a autorizat cele două ministere să acționeze în trei direcții:

„a) permiterea participării zilnice cu prezență fizică la cursuri, a elevilor cu cerințe educaționale speciale, indiferent de clasă, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;

b) permiterea participării zilnice cu prezența fizică la cursuri a întregului efectiv al claselor a VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;

c) permiterea organizării orelor remediale, cu prezența fizică, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiția respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.”

Două scenarii de reluare a școlii

Pe 5 mai se deschid grădinițele, iar în școli vor reveni elevii din clasele pregătitoare, I-IV, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a. Reluarea cursurilor în format fizic nu va fi una generalizată, depinzând de situația epidemiologică din fiecare localitate. Autoritățile lucrează acum cu numai două scenarii în loc de trei, cum era până acum. Astfel, ca termen de referință este luată în calcul o rată a infectării de 1‰.

„Am redus numărul de scenarii la două. Pragul de 1 la mie rată de infectare face diferența între scenariul verde, în care toți elevii vin la școală, de la grădiniță până la învățământ liceal, cu prezență fizică, 1731 de localități. Iar în scenariul 2, rată de infectare de peste 1 la mie, situație în care se găsesc 1450 de localități. În acest scenariu vor veni la școală cu prezență fizică, miercuri, 5 mai, copiii din grădinițe, elevii din clasele 1-4, plus clasa pregătitoare”, declara ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu precizând că în scenariul 2 orele se vor desfășura doar online.

În cazul a 27.750 de elevi din învățământul special, cursurile vor fi reluate pe 5 mai, indiferent de clasă și de rata de infectare din localitatea respectivă. „Este vorba de elevi care au nevoie de stimulare psihomotrică, polisenzorială, de servicii de logopedie, de kinetoterapie, de lucruri care nu pot fi asigurate nici online și nici acasă”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Din 10 mai, se întorc la ore elevii din clasele terminale: a VIII-a, a XII-a, a XIII-a sau din clasele terminale de la școlile profesionale. În cazul acestora, nu este luată în calcul rata de infectare astfel că orele la aceste clase se vor relua cursurile cu toți elevii în clase în toate localitățile. Tot pe 10 mai se reiau orele cu elevii înscriși în programul de ore remediale, mai puțin în școlile din localitățile carantinate.

Anii terminali vor încheia cursurile înainte de 15 iunie

În ce privește structura anului școlar, toți elevii, cu excepția anilor terminali, vor merge la cursuri până pe 25 iunie. Pentru elevii clasei a VIII-a, cursurile se vor încheia pe 11 iunie. În cazul claselor terminale de liceu sau școală profesională, cursurile cu prezența fizică a elevilor în școli se încheie pe 4 iunie. Singurele zi fără cursuri de care vor beneficia elevii până la finele anului, în afară de weekend, sunt 1 iunie, Ziua Copilului, precum și a doua zi de Rusalii, luni, 21 iunie.

În cazul unităților de învățământ în care nu s-a desfășurat încă săptămâna „Școala altfel”, pot renunța la aceste activități și înlocuirea lor cu activitățile didactice, în vederea recuperării întârzierilor provocate de către epidemie. De asemenea, rămâne în vigoare decizia autorităților de a nu se mai susține tezele semestriale și de a reduce numărul de note necesare încheierii mediei.

În ce privește elevii de clasa a II-a, a fost reprogramată evaluarea națională care ar fi trebuit să aibă loc pe 20-23 aprilie pentru perioada 25-28 mai.

„Pentru a reduce inechitatea determinată de condițiile speciale, în școlile aflate în localități carantinate, simulările pentru clasele terminale și evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor putea fi organizate după ieșirea din carantină”, anunța ministrul Sorin Cîmpeanu încă din 25 martie.

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc în perioada 22-25 iunie, iar probele scrise ale examenului de bacalureat se vor desfășura în 28 iunie-1 iulie. Probele de competențe ale examenului de bacalaureat, cele de comunicare în limba română și cele de bacalaureat, se vor echivala printr-o procedură care urmează să fie anunțată de către Ministerul Educației.

Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și pretestările PISA rămân programate, în continuare, cu prezență fizică în toate școlile care funcționează în localități necarantinate. Evaluarea națională a elevilor din clasa a II-a se reprogramează din perioada 20 – 23 aprilie în intervalul 25 – 28 mai.