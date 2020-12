Relație secretă la Puterea dragostei? Cei doi concurenți care s-au apropiat destul de mult în carantină

O relație secretă s-ar putea naște la Puterea dragostei, după ce concurenții au vuit pe seama apropierii dintre Mariana și Cristi Marinescu.

Cei doi au stat în izolare câteva zile după ce au fost confirmați cu coronavirus, iar în perioada carantinării, Mariana l-a sunat des pe fostul iubit al Alexandrei, apropiindu-se mai mult ca niciodată de el.

În timp ce Cristi Comănici continuă să spere la inima Marianei, aceasta s-a distrat destul de mult cu Marinescu pe perioada izolării și a recunoscut că băiatul a întreținut-o cu glume și că i-a mai schimbat starea de spirit destul de proastă după ce s-a infectat cu virusul SARS-COV-2.

Relație ascunsă la Puterea dragostei? Cum se înțeleg, de fapt, Mariana și Marinescu

Mariana a negat însă în fața fetelor că între ea și Marinescu ar exista ceva mai mult, însă nu toată lumea e de acord cu asta, pentru că mulți concurenți spun că au văzut o apropiere suspectă între cei doi.

Unul dintre cei care ar deține câteva secrete despre concurenta recent ieșită din izolare este Rareș, care nu a vrut să vorbească, dar a dat de înțeles că a strâns multe informații despre Mariana în ultima lună.

Băieții l-au presat apoi pe Rareș să își ducă ideea până la capăt, iar în apărarea Marianei, în tot acest tărăboi, a intervenit, culmea, rivala ei, Alexandra.

„L-am sunat, într-adevăr”

„Rareș, bine că stai să ți le iei în freză”, i-a spus Codruț băiatului după ce acesta a vrut să dezvăluie ce i-a povestit Mariana într-o seară, lucruri care ar fi avut legătură cu Marinescu.

„Eu dacă aș fi trecut peste toate lucrurile pe care le-a făcut Marinescu la adresa mea, probabil aș fi fost mult mai apropiată de el. Faptul că am vorbit la telefon pe carantină, l-am sunat, într-adevăr, l-am întrebat cum se simte și am făcut niște glume nu înseamnă că am trecut cu vederea anumite lucruri”, a ținut sî lămurească Mariana.