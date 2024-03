Ivaylo Petev a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alexandru Mitriță după prestația stelară din , în a doua etapă din play-off-ul SuperLigii. care i-a dus pe olteni pe locul 2, la doar 4 puncte de liderul FCSB.

Remarcatul lui Ivaylo Petev după Universitatea Craiova – Rapid 2-1: „Are locul lui la naționala României. Este și prietenul meu”

Ivaylo Petev a vorbit despre revenirea celor de la Universitatea Craiova. Oltenii lui Mihai Rotaru au fost conduși cu 0-1 și au fost nevoiți să joace în inferioritate numerică aproape o repriză întreagă. Totuși, elevii lui Petev au avut forța să câștige partida la care .

”Ne bucură că am reușit să ținem rezultatul 0-0 la pauză. Când am luat roșu și am încasat gol, ne-am amintit că trebuie să jucăm. Rapid a fost o echipă foarte bună. Îmi felicit jucătorii și publicul. A fost al 12-lea jucător. Trebuie să lucrăm la psihic.

Mă bucur că am făcut atât de mulți oameni fericiți. Oamenii care au intrat de pe bancă au făcut ce le-am spus. Am pus încă un fundaș și am reușit un contraatac”, a declarat Ivaylo Petev, la finalul meciului.

Ivaylo Petev îl cere pe Mitriță la naționala României: „Are locul lui acolo”

Oltenii îl cer pe Alexandru Mitriță în lotul naționalei României pentru EURO 2024. De asemenea, atacantul de 29 de ani după victoria cu Rapid. Ivaylo Petev a mărturisit că nu se gândește la câștigarea campionatului.

„Mitriță a fost căpitanul și liderul azi. A arătat exact ce trebuia. Cred că Mitriță are locul lui în naționala României. Este și prietenul meu. Avem alt meci, nu mă gândesc la campionat.

După ce trece meciul următor, ne gândim și la campionat. Cel mai important meci e cel care urmează”, au fost cuvintele antrenorului bulgar al Universității Craiova, la finalul partidei.

Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 în play-off după victoria cu Rapid (2-1). A fost a doua victorie din tot atâtea meciuri în play-off pentru echipa finanțată de Mihai Rotaru. În prima etapă, oltenii au învins CFR Cluj în deplasare, scor 2-1.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova are derby în deplasare cu FCSB. Liderul SuperLigii, care joacă duminică seară împotriva campioanei Farul, are 4 puncte avans în fața oltenilor. Înaintea duelului de la București, Universitatea Craiova se duelează cu Oțelul în sferturile Cupei României.