Remus, în familia Războinicilor la Survivor. Faimoșii nu-l mai vor: „L-a adus vântul”

Remus Boroiu o duce mai bine în echipa Războinicilor de la Survivor România. Se bucură de fiecare recompensă primită de echipa- teoretic- adversă, dar Faimoșii i-au pus gând rău. Mihai Zmărăndescu a a spus că mai bine rămâne acolo, iar lucrul acesta s-ar putea întâmpla.

Remus se transferă la Războinicii de la Survivor România? Faimoșii l-au renegat deja

Deși la începutul săptămânii , schimbarea îi priește. În ediția de marți, 14 martie 2023, a emisiunii Survivor România,

În timpul unei discuții pe care băieții din tribul roșu au avut-o, și-au exprimat nemulțumirea: „Mai aveam noi un băiat pe la ei pe acolo. Părea că vociferează”, a început DOC discuția. Mai vocal de atât a fost Mihai Zmărăndescu.

Concurentul a susținut chiar că Remus poate să rămână cu Războicii. De altfel, acest lucru chiar s-ar putea întâmpla. Având în vedere că prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, a anunțat că amuletele ascunse pe insulele concurenților au legătură cu captivul, acestea ar putea decide soarta actualului Faimos.

„Nu mi se pare deloc bărbătesc să-ți trădezi băieții din tabăra ta. Să te duci să-i vorbești la adversari. Adică, să ne descurajeze. Să vorbească despre strategiile noastre! În contextul în care ești ditamai omul, ditamai bărbatul.

Să te duci acolo să spui că marele Ionuț Iftimoaie nu a fost în stare de nimic. Kamara de ce a stat în spate, că ăla nu e om să stea în spate. DOC a fost punctul slab. Păi nu tot aici te întorci? Eu zic să-l lăsam acolo. Și așa nu avem nevoie de el”, a spus Mihai Zmărăndescu.

Ionuț Iftimoaie: „A fost o greșeală că l-a adus vântul în echipa Faimoșilor”

Și Ionuț Iftimoaie a fost de părere că lui Remus îi stă mai bine printre Războinicii de la Survivor România. Mai mult, a afirmat chiar că a fost o posibilă greșeală faptul că, de la bun început, a fost distribuit la Faimoși.

„Ați văzut cu cât patos explica el acolo ce anume nu înțelegeam noi la joc. L-am auzit când a spus. Dezamăgire mare pentru Remus. Se pare că atât de bine îi priește la Războinici. El se simte Războinic. A fost o greșeală că l-a adus vântul în echipa Faimoșilor”, a concluzionat Ionuț Iftimoaie în ceea ce-l privește pe actualul Faimos Remus.

Faimoșii au sărit la gâtul lui Remus la Survivor România

Situația a degenerat în momentul în care Războinicii au câștigat încă un joc de recompensă la Survivor. Robert Moscalu i-a spus lui Remus că a avut mare noroc în această aparentă captivitate: „Băi, numai în captivitate n-ai fost tu. Restaurant. Catamaran. Plimbare, gagici, alea, alea”.

„Așa voiam să-mi fac ziua de naștere în Bali. Dacă o făceam, așa o făceam. Închiriam un catamaran și ieșeam cu prietenii”, a răspuns Remus, semn că nu se simte deloc rău printre membri echipei de Războinici.

De pe margine, tribul din care Remus face, de fapt, parte la Survivor România l-a auzit. Carmen Grebenișan a spus despre el că este narcisist. Ionuț Iftimoaie a punctat, l-a făcut egoist: „Doare când îl vezi pe un membru din echipa ta că e mai mult în partea cealaltă decât aici. El are de câștigat și atunci este de înțeles. Ziceai ceva de egoism…ei, pune în pachet și egoismul”

Remus, îndrumat să plece din tribul roșu de la Survivor: „Să schimbi bandana”

Deloc deranjat de…zgomotele de fundal, Remus a continuat să discute strategia de joc cu Războinicii: „N-ai cum să câștigi jocul ăsta dacă n-ai două într-un cerc. Am zis asta de la început. Nu știu dacă ați înțeles, dar asta ați făcut. Altfel nu câștigați”.

Asta a fost picătura care a umplu paharul pentru Faimoși. I-au mulțumit ironic colegului lor și i-au cerut să renunțe la bandana roșie: „Asta ați făcut ca să câștigați. Mulțumim Remus! Ia-ți bandana albastră! Să schimbi bandana! Mulțumim că le-ai spus. Exact ce le-ai spus au făcut ei!”.

„Nu. Regulile jocului au fost spuse de la început, pentru toată lumea. Asta înseamnă că nu ascultați regulile jocului. A fost spusă de la început chestia asta. Iar ei tocmai m-au contrazis. N-au crezut în chestia asta, dar au executat.

Ce penibili sunt ăștia. Unde ai fost, măi, când trebuia să asculți regulile jocului? Ăsta-i Iftimoaie, când nu înțelegea jocul, Remus e de vină”, a fost reacția concurentului Survivor România.

DOC, în schimb, a fost cel care a concluzionat. Din punctul său de vedere, în timpul bătăliei, colegul lor a fraternizat cu dușmanul: „Remus e consilierul lor de război. Remus le dă strategii. Remus râde de noi!”.

Remus și-a cerut scuze în fața Războinicilor pentru că și-a susținut coechipierii

Dar Războinicii îl tratează bine Remus. Au primit mâncare și după ce au câștigat jocul de comunicare și toți s-au grăbit să-și împartă porția cu el. În fața gestului de bunătate, Faimosul le-a cerut scuze că le-a luat apărarea colegilor săi.

„E groaznic să vezi că tu nu ai porție de mâncare. E groaznic să-i vezi pe ei că se bucură de toate lucrurile astea frumoase ți tu ești un privitor. Vreau să-mi cer scuze, pentru că…Adică nu știu dacă îmi cer scuze. Dar când v-am zis că anumite persoane de la mine din echipă sunt mai bune decât le vedeți voi, aș vrea să-mi iau cuvintele înapoi.

În sensul că nici eu nu mai cred ceea ce am spus. Cei doi băieți care când am plecat din campus erau prietenii mei, Kamara și Mihai, azi s-au convertit la religia DOC și Iftimoaie, de la care nu mai am nicio pretenție”, a susținut Remus.