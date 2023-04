Renovarea cazinoului din Constanța va costa de peste două ori mai mult decât costurile inițiale. Motivele suplimentării fondurilor alocate

Un edificiu emblematic pentru Constanța, clădirea cazinoului a stat multă vreme în paragină, supusă unui proces accelerat de degradare. Acest lucru nu a făcut decât să amplifice și mai mult costurile renovării, întrucât clădirea este mult mai deteriorată decât se credea inițial. Ministerul Dezvoltării Regionale estimează că suma finală va fi de nu mai puțin de 236 milioane de lei.

Lucrări suplimentare la cazinoul din Constanța

Proiectul de prin intermediul Companiei Naționale de Investiții datează încă din 2011, însă contestațiile repetate împotriva licitațiilor de atribuire a contractului au făcut ca abia în decembrie 2019 să fie semnat contractul și să demareze efectiv lucrările. Amânările de-a lungul atâtor ani a obligat Guvernul ca încă din mai 2019 să aprobe noi indicatori tehnico-economici pentru lucrările de la cazino astfel că HG 271/2019 stabilea valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, la 111.554.000 lei.

Se pare însă că deteriorarea edificiului a fost subestimată astfel că au trebuit efectuate lucrări suplimentare față de ceea ce era prevăzut în contractul de achiziție, motiv pentru care acestea au fost menționate într-un nou contract încheiat în iulie 2022. De asemenea, scumpirile succesive ale materialelor de construcție au contribuit la creșterea facturilor emise de către consorțiul care a câștigat licitația.

„În intervalul 01.07.2021 – 31.12.2022 s-au constatat, pe lângă necesitatea contractării unor lucrări suplimentare, și alte aspecte care pun în pericol siguranța clădirii și care sunt interdependente cu lucrările contractate. De asemenea, în urma amplelor lucrări de consolidare, demolare și refacere a structurii de rezistență, foarte multe din componentele artistice vor fi refăcute pe baza tiparelor obținute din vechile ornamente, urmând a se reda în totalitate stilul Art Nouveau al clădirii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern prin care Ministerul Dezvoltării Regionale propune noii indicatori tehnico-economici.

Scumpirea materialelor de construcție a crescut costurile

Astfel că, în locul unei simple consolidări, s-a impus refacerea integrală a majorității elementelor structurale (planșee, stâlpi, pereți, etc) ceea ce a determinat și revizuirea soluțiilor prevăzute inițial pentru lucrările de arhitectură și de componente artistice. În consecință, nu doar costurile au trebuit revizuite, ci și . Inițial, erau prevăzute 30 de luni, ceea ce însemna că proiectul ar fi trebuit finalizat la mijlocul anului 2022. Însă până la finele anului trecut stadiul fizic al lucrărilor de execuție era de aproximativ 65%.

În proiectul de act normativ sunt menționate trei motive principale de suplimentare a costurilor. În primul rând, scumpirea materialelor de construcții pentru lucrările contractate inițial și executate până acum a determinat o ajustare a prețului de 31,75%. Pentru cele care mai rămân de executat, ajustarea este încă de 42%. În plus, lucrările neprevăzute în contract și care vor trebui realizate mai aduc o scumpire cu încă 20%.

Starea de degradare a clădirii este arătată și de proporția în care au fost înlocuite componentele sale:

– Înlocuirea în proportie de cca 80 % a elementelor structurale;

– Înlocuirea componentelor artistice la fațadă (profile, cornișe, console, capiteluri, baluștrii, pilaștrii, medalioane, etc) în proporție de 90% ;

– Înlocuirea componentelor artistice aferente celor patru turnuri ornamentale în proporție de 100%.

– Refaceri/înlocuiri ale elementelor arhitecturale (tencuieli, tâmplărie de lemn și metal, pardoseli, etc) în proporție de 95%

– Înlocuirea componentelor artistice interioare (pictură, stucatură policromă, stuco marmură, etc) în proporție de 70%.

– Înlocuirea candelabrelor și aplicelor prevăzute inițial pentru restaurare cu candelabre și aplice stil Art Nouveau.

În consecință, noul cost previzionat pentru cazinoul din Constanța este de 236.230.000 lei, dintre care 15.861.000 lei trebuie achitați de către Primăria Constanța. Devizul acesteia este însă în scădere față de ce s-a prevăzut inițial, anume 17.319.000 lei, întrucât se renunță la construirea unui zid de apărare a clădirii de pe faleza orașului. Municipalitatea va prelua administrarea clădirii după finalizarea lucrărilor care acum este preconizată pentru anul 2024.

În august 2022, a fost dezvelită o parte din fațada cazinoului, în prezența ministrului Dezvoltării Regionale, Cseke Attila, fiind îndepărtate o parte dintre schelele exterioare care acopereau edificiul. Însă lucrările sunt departe de a se fi terminat, continuând în special în interiorul clădirii, la structură și la ornamentele interioare.