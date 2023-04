Replica lui Mihai Iosif pentru Mihai Stoica după ce l-a numit “animal” pe Onea. Video exclusiv

Rapid a învins-o pe FCSB pe Giulești, scor 1-0, într-o partidă în care Horațiu Feșnic ar fi putut elimina doi jucători ai “giuleștenilor”. Primul dintre ei chiar din minutul 4, când . Fotbalistul de la FCSB a scăpat printr-un miracol de o accidentare gravă.

Mihai Iosif îl înțelege pe Mihai Stoica pentru declarația foarte dură despre Răzvan Onea. Dar insistă că rapidistul este un băiat de caracter

Mihai Stoica a fost foarte furios pentru , fără niciun fel de menajamente, pe fotbalistul Rapidului. Fost antrenor al giuleștenilor și un mare fan rapidist, Mihai Iosif îl înțelege pe oficialul FCSB pentru reacție. Dar insistă că Onea este un “băiat de mare caracter”.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

“Normal că nu i-a plăcut intrarea lui Răzvan și a perceput-o că putea să fie mult mai grav pentru Coman. A vrut să sublinieze că a intrat foarte urât. El e un băiat de mare caracter, Răzvan, dar a greșit aici. A depășit limita”, a fost reacția sinceră a lui Mihai Iosif la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Jurnalistul Andrei Vochin, consilier FRF, a făcut o analiză mai amplă atât a limbajului folosit de Mihai Stoica, dar și a intrării total lipsite de control a lui Răzvan Onea. În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Andrei Vochin a explicat care a fost marea greșeală a rapidistului, care își putea pune și echipa în mari probleme.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, despre intrarea lui Răzvan Onea la Florinel Coman în Rapid – FCSB 1-0: “Putea să nenorocească un partner de competiție

“Meme are un lexic bogat și colorat. A mai folosit asta cu animal, dar într-o conotație pozitivă, referindu-se la niște atacanți care dau goluri multe. Acum e clar cu conotație negativă. E cea mai dură descriere pe care au auzit-o despre un jucător.

Dar într-adevăr ce s-a întâmplat acolo în momentul în care ești pătimaș, suporter al acelei echipe, după ce vezi lucrul ăsta, poți să te duci cu lexicul atât de departe. Nu e normal, dar poți să te duci. Din punctul meu de vedere Onea nu este un animal, dar este un jucător destul de tânăr care nu a înțeles ce înseamnă atitudine.

ADVERTISEMENT

Atitudinea ține până la punctul în care pui în pericol integritatea corporală a unui partener de competiție. În momentul în care agresivitatea asta depășește limita jocului corect, atunci înseamnă că ai o problemă. Fie cu tine, fie cu cei din jur care încearcă să îți imprime această stare.

De data asta a scăpat din punct de vedere al arbitrajului de o sancțiune disciplinară, dar dacă te uiți ce se întâmplă cu o etapă în urmă când Costache e eliminat pentru lucruri mai mici, Cred că cei care impun acest tip de agresivitate să își mai facă o analiză. Putea să nenorocească un partener de competiție, dar și să nenorocească propria echipă”, a fost analiza jurnalistului Andrei Vochin, consilier FRF, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș și-a amintit că și el a avut mari probleme după ce a accidentat grav un adversar, pe Cosmin Băcilă: “Am fost făcut în fel și chip”

Pentru Florin Gardoș, intrarea lui Onea provoacă amintiri neplăcute. În perioada în care juca pentru FCSB a avut o intrare foarte tare la Cosmin Băcilă, într-un meci cu Pandurii, iar mijlocașul gorjenilor a suferit o accidentare. La vremea respectivă, Gardoș a fost suspendat drastic.

ADVERTISEMENT

“Am fost și eu fotbalist și am accidentat grav un alt fotbalist. Chiar dacă n-a fost atac întârziat. Am fost și eu făcut în fel și chip, am fost suspendat, și nu mi-a plăcut. Dar cert este că sancțiunea disciplinară trebuia să existe”, a fost și reacția lui Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de