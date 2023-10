Reproșuri după Dinamo – Poli Iași 0-0: “Să arate pe teren că joacă, nu la TV”

Ovidiu Burcă nu reușește să găsească formula potrivită pentru echipă și ocupă penultimul loc în clasament. Remiza cu Poli Iași nu îi ajută pe dinamoviști prea mult. Echipa din Ștefan cel Mare a câștigat ultimul meci în luna August.

Continuă problemele la Dinamo

“Vreau să încep și eu ca nea’ Mihai și nea’ Vivi cu o rectificare. Nu o să mai fim ultimii, o să vezi. Nu o să mai fim”, a spus Giani Kiriță, completat de Mihai Stoichiță: “Poate să se interpreteze și să fiți primii în Liga a 2-a. Foarte periculos răspunsul. Ce facem, au trecut 8 etape de când nu mai au nicio victorie”.

“Optimismul din mine spune că nu vom fi ultimii. E foarte greu la ora actuală pentru că nici nu știi cum să vorbești. Dacă zici că Dinamo trebuie să rămână în aceeași formulă cu același antrenor, suporterii sunt supărați și cer demisia.

Dacă zici că trebuie să plece, toată lumea e supărată. Nici nu știi cum să o gândești și ce să faci. Cert este că la Dinamo se vede că jucătorii, deși declară la TV că nu vor să plece antrenorul, ei nu joacă pentru antrenor.

Dacă tu declari că nu vrei să-ți plece antrenorul, arată în teren că nu vrei să-ți plece antrenorul. Câștigă meciuri, joacă, bucură-te în teren și fă asta. Tu declari doar la TV că nu vrei să plece antrenorul, dar ai aproape 6 înfrângeri la rând. Nu dai niciun argument pentru ca antrenorul să rămână”, a spus Giani Kiriță.

Burcă este susținut de către conducere

Trupa din Ștefan cel Mare nu a uitat promovarea reușită de Burcă și merge pe mâna lui pentru a redresa echipa. Misiunea este una dificilă. Dinamo are doar 10 puncte după primele 14 etape de Superligă.

“Noi știm că Mircea Rednic este cu inima la Dinamo, dar este profesionist și își apără culorile clubului. Nu o să fie ok, cu siguranță, dacă bate Dinamo la UTA. Nu o să fie ușor, dar toate meciurile lui Dinamo sunt grele.

Indiferent ce spui, nu e bine. Și dacă rămâne sau pleacă Burcă tot nu e bine. Trebuie găsită acea cale de mijloc pentru a îndrepta lucrurile. Se vede că Dinamo nu este o echipă, jucătorii nu trag cu el. Burcă se vede că vrea.

Ovidiu Burcă este un antrenor neexperimentat și marșăm pe aceeași idee, ne luăm de promovarea aia. Noi nu trăim în trecut, trăim în prezent. S-a terminat, ai ajuns la Dinamo. Toată masa dinamovistă are nevoie de rezultate”, a completat Giani Kiriță.

“Burcă se duce la un concurs canin și nu are bani să cumpere un Ciobănesc, se duce cu un maidanez, nu are bani. Cumpără de ce bani are, de câteva mii ce poți să iei”, a spus Valeriu Răchită.

Analiza lui Kirita