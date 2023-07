Republicanii vor să dinamiteze politica climatică a lui Joe Biden. „Proiectul 2025”, planul de luptă al viitorului președinte

„Proiectul 2025”, un plan de dezmembrare a politicii climatice americane pentru următorul președinte republican. O alianță de grupuri de dreapta a elaborat o amplă propunere prezidențială pentru a susține industria petrolieră și a gazelor naturale, care încălzește planeta, și pentru a împiedica tranziția energetică dorită de președintele democrat Joe Biden.

Republicanii neagă problemele climatice

În contextul unor fenomene extreme – record din acest an – fenomene care lovesc și sudul Statelor Unite, Proiectul 2025, , a fost redactat sub egida faimosului grup de reflecție de dreapta, care neagă problemele climatice, Heritage Foundation. Care are legături, printre altele influente, cu miliardarul Charles Koch, baron al combustibililor fosili.

Numit Mandate for Leadership: The Conservative Promise, proiectul este menit să ghideze primele 180 de zile de președinție pentru un nou lider republican la Casa Albă. Experții și apărătorii climei au criticat Proiectul 2025, care ar desființa politica climatică a SUA. „Ghidul de tranziție” al proiectului a fost redactat de și este plin de recomandări radicale pentru a dezmembra toate sectoarele guvernului federal – inclusiv politica de mediu.

Redarea „autoguvernării” poporului american

„Heritage Foundation convoacă mișcarea conservatoare în spatele politicilor pentru a se asigura că următorul președinte are politica potrivită și personalul necesar pentru a dezmembra statul administrativ și a reda poporului american autoguvernarea”, a președintele fundației, Kevin Roberts, scrie .

Capitolul din ghidul dedicat Departamentului de Energie al SUA propune eliminarea a trei birouri care sunt esențiale pentru . Cere, de asemenea, reducerea finanțării biroului de implementare a rețelei de distribuție a agenției, într-un efort de a împiedica implementarea energiei regenerabile, a raportat E&E News în această săptămână.

Planul, care ar urma să extindă enorm infrastructura de gaze, a fost elaborat de Bernard McNamee, un fost oficial al agenției. McNamee a fost, de asemenea, numit de Donald Trump la Comisia Federală de Reglementare a Energiei. Anterior, el a condus Texas Public Policy Foundation, organizație de extremă dreapta care luptă împotriva reglementărilor de mediu, și a fost consilier principal al senatorului republican Ted Cruz.

Oamenii lui Trump

Un alt capitol se concentrează pe desființarea Agenției de Protecție a Mediului (EPA) și îndepărtarea acesteia de la concentrarea pe criza climatică. Acesta propune tăierea funcțiilor de justiție de mediu și de implicare a publicului din cadrul agenției, reducând-o în ansamblu prin oprirea noilor angajări în „programe cu valoare redusă”, potrivit E&E News. Propunerea a fost scrisă Mandy Gunasekara, care a fost fost șefă de personal la EPA sub Trump.

Ghidul conține, de asemenea, un capitol despre Departamentul de Interne, scris de William Perry Pendley, care a condus în mod controversat Biroul de gestionare a terenurilor sub președintele Trump și a lucrat pentru a elimina reglementările privind . Înainte de a face parte din administrația Trump, Pendley a condus Mountain States Legal Foundation, o firmă de avocatură conservatoare unde a susținut vânzarea terenurilor publice. De asemenea, este autorul unei cărți, Sagebrush Rebel, în care laudă politicile anti-reglementare ale lui Ronald Reagan.

„A făcut o grămadă de lucruri îngrozitoare”, a declarat Kert Davies, director de investigații speciale la Center for Climate Integrity, despre perioada în care Pendley a lucrat la Departamentul de Interne. „A lucrat pentru a desființa Biroul de Gestionare a Terenurilor în timp ce făcea parte din el”.

Influența Heritage Foundation în politica republicană

Heritage Foundation s-a bucurat de o influență îndelungată în politica republicană, ajutându-l chiar și pe Ronald Reagan să câștige președinția, detaliază autorii Naomi Oreskes și Erik M Conway în cartea lor din 2023, The Big Myth. Multe dintre propunerile politice ale lui Reagan au fost preluate din paginile primului Mandate for Leadership al thinktank-ului, publicat în 1980, care afirma că SUA se aflau în mijlocul unei „crize de suprareglementare”.

„Nu mă deranjează faptul că un individ sau o instituție ar elabora planuri de consiliere pentru politicieni. Ceea ce mă deranjează este istoria îndelungată a Heritage Foundation de a lucra pentru a submina protecția mediului în detrimentul sănătății și bunăstării poporului american, în detrimentul vieții pe Pământ”, a declarat Oreskes, profesor de istorie a științei la Harvard.

„Pilule otrăvite” în Congres

Între timp, membrii republicani din Camera Reprezentanților continuă, de asemenea, să atace finanțarea federală pentru climă în propunerile lor de lege privind cheltuielile, punând în pericol funcțiile guvernamentale. La începutul acestei luni, Clean Budget Coalition – alcătuită din peste 250 de grupuri de susținere – a avertizat că reprezentanții republicani strecoară restricții privind cheltuielile pentru climă în proiectele de lege privind cheltuielile anuale ale guvernului, proiecte care trebuie să fie adoptate înainte ca finanțarea actuală să expire la 30 septembrie.

Săptămâna aceasta, coaliția a constatat că republicanii din Camera Reprezentanților au adăugat „pilule otrăvite” suplimentare la proiectele de lege privind cheltuielile, inclusiv unele care vizează finanțarea pentru mediu. Proiectele de lege privind cheltuielile se află în prezent în comisia de credite a Camerei, care este prezidată de republicanul texan Kay Granger, care este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor de campanie din partea industriei petrolului și gazelor, a raportat în această săptămână.

Ele vor fi supuse unui vot în plenul Camerei, iar apoi propunerile finalizate vor trece la negocieri cu Senatul. „Republicanii din Congres continuă să demonstreze că nu se vor opri de la nimic pentru a submina protecția mediului și pentru a ataca orice ar putea ajuta la abordarea crizei climatice”, a declarat David Shadburn, un avocat pentru afaceri guvernamentale la League of Conservation Voters.

Unele dintre prevederi ar limita competențele EPA, împiedicând agenția să aplice noi limite de poluare pentru centralele electrice și emisiile de gaze de eșapament sau să implementeze controale asupra mercurului și a altor poluanți atmosferici toxici, precum și să închidă efectiv un program esențial pentru implementarea energiei fără carbon.

„Nedreptate ecologică”

„Republicanii abuzează de procesul de alocare a creditelor pentru a impune un ciclu de nedreptate ecologică”, a declarat Deanna Noël, director al campaniilor pentru climă pentru organizația nonprofit de apărare a consumatorilor Public Citizen. Alte „pilule otrăvite” ar interzice includerea unei specii de șopârlă de dune pe lista speciilor pe cale de dispariție, ar elimina protecția pentru populația de urși grizzly din ecosistemul Yellowstone și ar interzice Departamentului de Interne să creeze un grup de lucru pentru a ajuta la refacerea populațiilor de bizoni.

Altele ar cere secretarului pentru energie să vândă un milion de barili de petrol rafinat din rezerva strategică de petrol și ar bloca punerea în aplicare a unei reguli care obligă contractorii federali din domeniul apărării să își dezvăluie emisiile de gaze cu efect de seră și să creeze planuri de reducere a emisiilor. Fiecare reprezentant al Partidului Republican poate înainta propuneri comisiei pentru credite a Camerei și, întrucât nici un membru nu este obligat să semneze propuneri specifice, nu este clar cine este responsabil pentru fiecare „pastilă otrăvită”.

Dar, după cum a relatat The Lever, mulți reprezentanți republicani care au susținut efectiv aceste prevederi sunt beneficiari de fonduri din partea industriilor poluante. „Aceste pilule otrăvite rușinoase nu sunt nimic altceva decât cadouri corporative pentru industria coruptă a combustibililor fosili”, a declarat Noël. Aceste propuneri radicale vin în condițiile în care ating niveluri de căldură mai degrabă întâlnite în spa-uri, iar o mare parte a națiunii americane continuă să se sufoce sub temperaturi extreme.