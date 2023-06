Rețetă de socată delicioasă și răcoritoare. Cum se prepară fără zahăr. FANATIK îți dezvăluie în paragrafele următoare care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru o băutură de nota 10, dar și care sunt pașii de urmat.

Rețetă de socată savuroasă și perfectă pentru vară. Cum se face fără să conțină deloc zahăr

Rețeta de socată savuroasă și perfectă pentru vară este gata într-un timp relativ scurt. Dacă vrei să încerci ceva natural, iată cum se prepară fără să conțină deloc zahăr. Și unde mai pui că este ideală pentru sezonul cald.

Pentru a te bucura de această băutură ai nevoie de 7 – 8 flori medii de soc, 3 litri de apă plată, filtrată, 7 linguri de miere și 2 lămâi. Primul pas este adăugarea mierii în apă, cele două urmând să se amestece foarte bine.

Mierea trebuie să se dizolve complet înainte de a se pune sucul de la lămâie. Se adaugă și florile de soc și câteva felii de lămâie tăiate rondele. Se strânge foarte bine capacul de la borcan pentru a nu intra aer în interior.

Ulterior, se lasă la macerat într-un loc cu soare pentru aproximativ 4 – 5 zile. E foarte important să se amestece bine o dată pe zi, dimineața sau seara. După ce a trecut perioada de macerare se strecoară cu ajutorul unei site.

E nevoie de o pânză de tifon pentru a fi eliminate complet toate florile de soc. spune că socata se pune apoi în sticle curate cu dop și se păstrează la frigider pentru a fi servită în zilele caniculare sau când simți nevoia să te răcorești.

Socata, beneficii pentru sănătate

Florile de soc au un parfum plăcut și sunt benefice pentru sănătate datorită proprietăților antiinflamatorii, antiseptice, diuretice și antireumatice. îndrăgită de oameni este consumată foarte des pe timpul verii.

Înlocuiește cu succes băuturile carbogazoase, cu acid și în plus, este valorificată datorită gustului său delicios. De asemenea, socul poate fi folosit și în alte scopuri, cum ar fi pregătirea gemurilor sau a siropurilor.

Această plantă, cunoscută sub numele științific Sambucus, este bogată în tanină, acizi grași Omega-3 și Omega-6, potasiu și flavonoide. Totodată, are în compoziția sa vitaminele A și C, sucul fiind indicat în numeroase afecțiuni.