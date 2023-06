Rețeta secretă de ciorbă de vită a lui Adrian Daminescu: “Va ieși perfect”! Artistul, expert în bucătăria chinezească

Adrian Daminescu este un mare împătimit al gătitului. Și nu doar petrece timp în bucătărie și gătește feluri de mâncare banale. Artistul se documentează mult înainte și învață de la cei mai buni. Astăzi, Adrian Daminescu împărtășește cu noi rețeta secretă a celei mai delicioase ciorbe de vită, perfectă pentru sezonul estival.

Adrian Daminescu adoră mâncarea chinezească: “Am învățat de la un chef din China”

Doar nu vă închipuiați că gătește numai preparate tradiționale românești. Una dintre bucătăriile apropiate de sufletul său este cea asiatică. Atât de mult iubește Adrian Daminescu mâncarea chinezească, încât a mers să învețe direct de la sursă. Astfel încât, acum are propria bucătărie dotată cu toate cele necesare pentru ca preparatele să iasă perfect.

“La mine e foarte variată treaba cu gătitul. Gătesc mediteranean atunci când vreau să fac rapid ceva de mâncare. Dar îmi place mâncarea chinezească foarte mult.

Am stat vreo 7 luni în China în casa unui chef bucătar al unui hotel de lux de acolo. Au prins mare drag de mine și când am plecat, au început să plângă toți. Am învățat acolo bazele mâncării chinezești.

Noi, europenii, mâncăm o mâncare chinezească mai europenizată. Am două dulapuri plin de condimente chinezești. Mâncarea chinezească se face foarte repede, la foc mare. Când stăteam pe lângă chef, să învăț, nici nu vedeam când termina. E o întreagă artă acolo”, a declarat Adrian Daminescu pentru FANATIK.

Rețeta delicioasă de ciorbă de vită a lui Adrian Daminescu: “Acesta este secretul”

Dacă vreți să faceți o ciorbă de vită ca la carte, Adrian Daminescu are rețeta ideală. Destul de ușor de făcut, doar că, așa cum spune și artistul, ingredientele sunt importante. Acestea trebuie alese cu mare grijă, iar ciorba va ieși delicioasă.

“Pentru ciorba de vită ai neapărat nevoie de oase de vită. Oasele dau gust bun ciorbei. Apoi legumele, morcov, țelină, păstârnac, ceapă și roșii. Mai e nevoie și un litru de borș de bună calitate.

Trebuie să avem grijă să alegem ingredientele potrivite, în funcție de preparat. În ceea ce privește carnea de pus în ciorbă, cea mai bună carne este pieptul de vită sau rasolul. Rasolul are oase și dacă e fiert cât trebuie, nici prea mult, nici prea puțin, va ieși perfect. Carnea se taie mic, la un centimetru, doi, cubulețe. Atunci când zeama de oase este gata, se pune carnea.

Se fierbe cam o oră jumătate. Apoi se spumează carnea și se adaugă legumele tăiate. Trebuie să fiarbă la foc mic, cu capac, lăsată acolo, să se facă ușor. Orice mâncare se face la foc mic, acesta este secretul”, a dezvăluit Adrian Daminescu pentru FANATIK.

Adrian Daminescu a participat la un show culinar

Pasiunea pentru gătit l-a împins pe marele artist să participe în trecut la un concurs de gătit. Chiar dacă la vremea aceea nu a reușit să impresioneze juriul exigent, Adrian Daminescu . Ba dimpotrivă! A avut ambiție și dorința de a învăța cât mai mult, astfel încât să devină el însuși un chef al propriei bucătării.

În timpul competiției respective, Adrian Daminescu declara: “În umila mea opinie, sunt cel mai bun bucătar dintre cântăreți și cel mai bun cântăreț dintre bucătari”.

Anii au trecut, iar abilitățile gastronomice ale solistului au evoluat considerabil. Astfel încât astăzi se mândrește cu faptul că poate realiza preparate gustoase cam din toate bucătăriile lumii.