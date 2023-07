Rețete rapide de vară, pentru mămici ocupate. Sfaturile practice de la vedete

Ani Crețu a împărtășit cu noi câteva rețete foarte rapide, perfecte pentru vară. Acestea sunt potrivite mai ales pentru mămicile care nu au prea mult timp la dispoziție. Iată rețetele minune ale actriței, cu care nu veți da greș. Iar pe lângă faptul că sunt foarte rapide, sunt și extrem de sănătoase.

Ani Crețu, rețetă de paste cu somon: “În 15 minute e gata”

Copiilor le plac pastele, iar rețeta actriței nu este doar una rapidă, ci și foarte sănătoasă. Nu conține lactate, așa cum ne-am obișnuit la pastele clasice. Ani Crețu are un ingredient secret. Iar cu ajutorul acestuia, face cele mai cremoase și delicioase paste, care satisfac papilele gustative ale celor mai pretențioși.

“Eu când nu am timp, dar și când vreau să îl bucur pe Adan, fac paste. Bineînțeles, pastele să fie ecologice, pentru mine este important de unde provine grâul. Am mai multe tipuri de paste, pe care le tot rotesc. Pastele le fac cu sos de migdale.

Pasta de migdale se poate folosi și la prăjituri, dacă îi pui sirop de agave sau miere. Eu nu am zahăr în casă, mai folosesc green sugar. Pastele le fierb, le scurg, pun puțină sare, apoi adaug această pastă de migdale, care se omogenizează și se topește. Se face ca un sos alb, cremos.

În loc de smântână lichidă. Toc ceapă verde, inclusiv partea albă a cepei și o adaug. Apoi pun somon, care trebuie să fie neapărat sălbatic, pe care îl fac pe grătar. Mai adaug puțin busuioc sau oregano. La final, toc puțin ardei roșu, pentru că fiului meu îi place mult ardeiul gras. Este foarte rapidă rețeta, în maxim un sfert de oră este gata. Durează mai mult să fierbi pastele”, a declarat Ani Crețu pentru FANATIK.

Rețetă de legume la cuptor marca Ani Crețu

Atunci când nu prepară paste, vedeta are o altă rețetă la care apelează destul de des. Ingredientele sunt puține, iar timpul de preparare este redus. În plus, Ani Crețu spune că acest preparat la cuptor este perfect și pentru călătorii.

“Mai am o rețetă rapidă și foarte sănătoasă. Curăț 3 cartofi, îi tai în 2 jumătăți, morcovi, pe care îi tai în 4. Mai adaug niște țelină, apoi pun ulei de cocos. Condimentez cu sare și pun în tavă, la cuptor, cu foaie de copt. Le pun la 200 de grade, să se gătească bine.

Copilul meu mănâncă toată porția. În plus, este o mâncare pe care poți să o iei cu tine și în vârf de munte. Când am plecat în Grecia, în iunie, am avut după mine aceste legume. La jumătatea drumului, copilul a zis că îi este foame. Am desfăcut caserola și s-a mâncat cu furculița. E foarte sănătos, gustos și ușor de făcut”, a mai spus actrița.

Cel mai bun și sănătos orez, gătit de Ani Crețu

Pentru cea de-a treia rețetă, actrița le propune mămicilor o rețetă cu orez. Din nou, . Unde mai pui că se prepară și foarte rapid.

“Spăl foarte bine orezul, îl las să se înmoaie puțin, în apă călduță și să iasă tot din el. Apoi îl dau într-un clocot, scurg apa, iar apoi îl bag la cuptor. Adaug în acel orez ceapă tocată și morcov ras.

Mai pun acolo și dovlecel și câteva ciuperci. Uneori pun și praz, ce legume mai am prin frigider. Amestec totul bine, pun sare, puțin ulei de cocos și apă cât să acopere totul. Las în tavă, la cuptor, cam 30 de minute. Apoi după ce se răcește, mănâncă toată lumea cu poftă. Acestea sunt rețete rapide. Eu fac și preparate care durează foarte mult, inclusiv cu oala minune.

Fac ciorbă de rasol, care trebuie lăsată mult timp la fiert, până cade carnea de pe os, apoi legumele separat. Durează 4 ore jumate, dar iese bună”, a spus Ani Crețu.

Ani Crețu, adepta unui stil de viață sănătos: “Corpul e templul nostru”

Actrița a recunoscut faptul că face tot posibilul pentru ca ea și familia sa să aibă un stil de viață sănătos. Ani Crețu și să adopte un regim care li se potrivește.

“Din punctul meu de vedere, trebuie să ți se potrivească dieta pe care o alegi. Trebuie să îți cunoști foarte bine corpul și să testezi dacă ți se potrivește acea dietă. Dacă un om intră într-o formă fizică bună de la un anumit program, stil de viață, e perfect. Pentru că până la urmă, e un stil de viață, nu ții 3 luni apoi începi să suferi iarăși de frigiderită cronică.

Corpul se umflă de 3 ori mai mult, nu o spun eu, ne arată viața. Ideea este să ajungi la un stil de viață care să îți păstreze corpul în limitele pe care tu ți le impui. Dacă un om are 150 de kilograme și e confortabil în pielea lui, eu nu am nicio problemă.

Fiecare trebuie să fie confortabil în corpul lui, până la urmă acesta este templul nostru. Datorită corpului putem să ne bucurăm de o viață minunată și trebuie să avem grijă de el”, a mai declarat Ani Crețu pentru FANATIK.