Revenire de senzație la Pro TV. O vedetă iubită de milioane de români va apărea, din nou, pe sticlă

Una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare din România revine la Protv. După o perioadă în care s-a retras de pe micile ecrane deoarece era însărcinată și a devenit mama unui băiețel, a hotărât că este momentul să se întoarcă în locul care a consacrat-o.

Ce vedetă iubită de români revine la Protv

Magda Pălimariu va prezenta din nou vremea la Protv și se întoarce definitiv în țară, din Norvegia, acolo unde a născut și părea că vrea să locuiască pentru tot restul vieții. Chiar ea a oferit detalii despre acest subiect, explicând și ce a determinat-o să se răzgândească.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea a declarat într-un interviu acordat recent că în Norvegia, cu toate că avea sprijinul soțului său, Ionuț Eriksen, Drept urmare, ambii au căzut de comun acord că este mai bine să revină în România, unde pot primi ajutor și din partea familiei.

Având în vedere că în Norvegia mi-a fost foarte greu să mă descurc cu copilul, soțul fiind ocupat, am luat decizia de a veni și în țară, pentru a primi ajutor din partea familiei. Desigur că iau în calcul și ajutorul unei bone, însă, deocamdată, durează mai mult decât am estimat să găsesc o persoană potrivită.

ADVERTISEMENT

Magda Pălimariu nu exclude să apeleze și la o bonă pentru fiul ei Aksel. De altfel, chiar dacă s-a întors pe meleagurile natale, vedeta mai are de stat încă un an acasă cu cel mic. Cât despre Norvegia, aici va mai face doar vizite, așa cum se întâmpla înainte de a fi mamă.

”Nu aș putea spune că m-am stabilit acolo, așa cum vă povesteam și în interviul trecut. Am născut acolo, am petrecut primele luni din viața lui Aksel acolo, dar acum, de exemplu, sunt în România. Având în vedere că mai am un an de stat acasă cu Aksel, până revin la muncă, prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite, așa cum a fost și înainte să vină Aksel pe lume. Pe măsură ce anii vor trece, rămâne de văzut ce este mai potrivit și benefic pentru Aksel”, a spus Magda Pălimariu pentru

ADVERTISEMENT

Magda Pălimariu va prezenta din nou vremea la Protv, de anul viitor

, după ce s-a căsătorit și a născut aici, însă ea infirmă cele speculate în spațiul public. Spune că își iubește nespus cariera și că nu ar putea pentru moment să se retragă de pe sticlă pentru totdeauna.

”Voi reveni la muncă, da. Nu am spus niciodată că voi lua o decizie cu privire la plecarea mea de tot din televiziune. Decizia era cu privire la perioada pe care o voi petrece acasă, după ce nasc, alături de Aksel. Nu știam cum vor evolua lucrurile după naștere, cum mă voi simți și ce fel de stări voi avea. Și la cât de repede a zburat deja un an (cât ai clipi), evident că voi sta acasă până face doi ani.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță ne vom revedea pe micile ecrane la anul. (zâmbește) Îmi place munca mea, îmi aduce bucurie și sper că și eu, la rândul meu, reușesc să-i încânt pe telespectatorii noștri”, a mai transmis Magda Pălimariu pentru sursa menționată anterior.