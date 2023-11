Valentin Țicu, tupeu la revenirea cu gol la Petrolul! „Nu știu dacă mai are rost să-mi cer scuze”. Video

Valentin Țicu a vorbit la finalul meciului cu FC Botoșani, spunând că este fericit pentru revenire și că i-a fost greu în perioada în care a stat departe de teren, însă după a trecut la mai multe atacuri: „Sunt foarte fericit că am revenit și că mi-am ajutat echipa să câștige trei puncte. N-aveți idee cum am trăit cât am stat în tribune și cum am stat cu emoții pe la comisii.

La început nu-mi găsseam reperele, dar toată lumea m-a încurajat. Dumnezeu m-a ajutat, le-a pus după sufletul omului. Am și eu familie, iar orice s-a spus despre mine că sunt cămătar, interlop, criminal, nu mi-au picat deloc bine.

În continuare, nu știu dacă mai are rost să îmi cer scuze, pentru că mi-am cerut de multe ori scuze. Nu am apucat să vorbesc cu el. O să discut cu el mâine. Îl aștept și pe el să revină”.

„Opt etape mi se păreau mult, acum pot să spun că mi-au picat bine pentru că am putut să joc astăzi. În toată perioada asta nu am mai citit presa, nu are rost să mai vorbesc despre ce s-a vorbit despre mine.

Să nu ne mai ia nimeni apărarea, nu suntem la mila nimănui, avem câte un contract, trebuie respectat de ambele părți, toate să meargă la bun sfârșit cu brio.

Vreau să felicit jucătorii și toți staff-ul naționalei, au primit critici, cum am primit și eu. Vreau să-i felicit, mă bucur că am făcut și eu parte din acel proiect, măcar puțin”, a mai spus Valentin Țicu.