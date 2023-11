România luptă decisiv pentru calificarea după o pauză de opt ani la Campionatul European. „Tricolorii” au două meciuri de foc împotriva naționalei Israelului (18 noiembrie) și contra Elveției (21 noiembrie). Florin Tănase, fostul căpitan de la FCSB, se va întoarce la naționala României.

Revenire importantă în naţionala României! Fostul căpitan de la FCSB, convocat cu Israel şi Elveţia

pentru meciurile cu Israel și Elveția din preliminariile Euro 2024. Pe lângă Alibec și Pușcaș, în zona ofensivă, Edi Iordănescu se va baza și pe Florin Tănase, care va reveni în lotul „tricolorilor”.

ale naționalei, fiind prezent în lot doar la debutul în preliminariile Euro 2024 din martie 2023. „Mâine, după prânz, probabil va fi anunțat lotul. O să vedem cu câți atacanți atacăm Israel. Trei sunt ok din câte am văzut, am citit. Alibec, Pușcaș și revine Florin Tănase.

Edi Iordănescu va hotărî până la urmă. Eu știu că va veni Tănase, iar dacă va simți nevoia să mai aducă un atacant, așa cum ne-a obișnuit, eu mă gândesc că tot un jucător tânăr va aduce. Va continua cu Bîrligea.

Vom ataca Israelul cu Pușcaș, Alibec și Florin Tănase. Tănase n-a jucat în ultima etapă pentru echipa sa. Are meci sâmbătă după masă, Al-Okhdood – Al Hazem. Nu a jucat pentru că a fost suspendat”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase, mari probleme cu accidentările în 2023

Florin Tănase a ratat acțiunea din luna iunie a naționalei României, din cauza unei accidentări. Fotbalistul celor de la Al-Okhdood a ratat meciurile cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2) în urma unei accidentări la piciorul stâng.

Ulterior, internaționalul român nu a fost prezent la naționala României pentru meciurile cu Israel (1-1) și Kosovo (2-0). La vremea aceea Andrei Vochin a explicat la FANATIK SUPERLIGA că Tănase a fost lăsat în afara lotului pentru că nu putea fi folosit atacant, în timp ce banda stângă era aglomerată.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , din cauza unei noi accidentări. Fostul căpitan de la FCSB a lipsit din cauza unei leziuni musculare care l-a ținut pe bară două săptămâni.

Florin Tănase a adunat 17 apariții în tricoul naționalei României, reușind să marcheze două goluri. În actuala stagiune la Al-Okhdood, jucătorul de 28 de ani a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

