Revenirea lui Trump la Casa Albă dă fiori la Bruxelles. Spectrul unui război comercial pe ambele maluri ale Atlanticului

Spectrul unui al doilea mandat al lui Donald Trump le provoacă șefilor europeni din domeniul comerțului amintiri terifiante. Încă de când ocupa Casa Albă, Trump a fost din ce în ce mai virulent împotriva UE, în opinia sa relațiile comerciale dintre vechiul continent și SUA fiind dezechilibrate și trebuind a fi revizuite.

Războinicul Trump: „America first”, dar „Made in China” pe etichetă

De la sosirea sa la Casa Albă, nu a încetat să renegocieze acordurile comerciale care leagă Washingtonul de celelalte națiuni ale lumii. Fostul președinte a invocat chiar o datorie de onoare din a apăra „interesele americane” mai presus de orice, urmând sloganul său de campanie, „America first”. Scris inclusiv pe celebra șapcă roșie pe care o purta. Și care era „Made in China”.

Chiar dacă acest lucru a însemnat angajarea administrației sale în conflicte îndelungate cu partenerii săi economici. „Războaiele comerciale sunt bune și ușor de câștigat”, declara Trump cu ani în urmă, cel care era furios că vede „prea multe Mercedes” în New York. Uitând că este posesor (și) de Mercedes și că gigantul german are o fabrică pe teritoriul american.

Europenii, amenințați cu tarife vamale de 10%

Magnatul imobiliar, în vârstă de 77 de ani, ironizează deficitele comerciale ca fiind „pierderi” care exportă bogăție către „inamicii” Americii și amenință deja că va impune tarife vamale globale de 10% dacă va câștiga alegerile de anul viitor. Dar, înainte de asta, politica comercială din primul mandat al lui Trump ar putea exploda din nou, putând afecta exporturile europene cu tarife de miliarde de dolari – în doar opt săptămâni.

În 2018, Trump a impus tarife pentru oțelul și aluminiul din UE, stârnind furie la Bruxelles. Administrația Biden a suspendat aceste tarife pentru a permite UE și SUA să negocieze un compromis. Dar taxele vor reveni dacă nu se găsește o soluție până la 31 octombrie, riscând un nou război tarifar de tip „Tit-for-tat” și putând afecta comerțul cu bunuri diverse, scrie

„Dacă alegerile din SUA merg în direcție greșită?”

Deși cele două părți ar putea conveni să prelungească suspendarea tarifelor și să continue negocierile, riscul unei victorii a lui Trump în 2024 crește presiunea pentru a încheia un acord rapid – chiar dacă aceasta înseamnă că UE trebuie să facă concesii. „Toată lumea se gândește la asta: ce se întâmplă dacă alegerile merg într-o direcție greșită?”, a declarat îngrijorat un diplomat comercial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu a fost autorizat să vorbească public.

Un avocat care consiliază clienți corporativi în dosarele comerciale europene a declarat că oficialii UE și șefii de companii sunt „speriați” de gândul unei reveniri a lui Donald Trump. Pe lângă disputa privind oțelul, Bruxelles și Washington negociază, de asemenea, un acord critic privind mineralele. Un astfel de acord ar permite companiilor miniere și chimice din UE să își vândă produsele către producătorii de baterii din SUA fără riscul ca creditele fiscale pentru prevăzute în cadrul Legii americane de reducere a inflației să fie reduse.

„Lunile care urmează vor fi foarte importante pentru relațiile dintre UE și SUA”, a declarat Luisa Santos de la organizația de lobby din industrie BusinessEurope. „Trebuie neapărat să încercăm să rezolvăm problemele nerezolvate”. Trump este cu mult înaintea rivalilor săi în cursa pentru nominalizarea republicană în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, în pofida faptului că se confruntă cu o serie de acuzații și procese, în special că a încercat să răstoarne rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, castigate de Joe Biden.

Război comercial pe malurile Atlanticului

Amenințarea sa de a impune tarife vamale – sau „taxă” – de 10% pentru toate importurile dacă va recâștiga Casa Albă a declanșat deja avertismente că o astfel de măsură ar începe un război comercial total pe ambele maluri ale Atlanticului, făcând să urce prețurile plătite de consumatorii și întreprinderile americane pentru multe bunuri.

Într-o scrisoare recentă adresată Wall Street Journal, Trump și-a atacat criticii – inclusiv comitetul editorial al ziarului: „Chiar și după ce s-a dovedit că s-au înșelat în mod spectaculos și total în toate predicțiile lor din trecut în ceea ce privește politicile mele comerciale de succes istoric, globaliștii înrăiți de la comitetul editorial încă nu și-au învățat lecția”, a scris el.

Dacă Trump va câștiga sau nu este, desigur, încă neclar. Dar orice viitor președinte republican ar schimba probabil politica americană în ceea ce privește UE, provocând temeri legate de o schimbare a politicii americane în toate privințele, de la sprijinul militar acordat Ucrainei în timp ce aceasta rezistă războiului de agresiune al Rusiei, care durează de 18 luni, până la escaladarea confruntării geopolitice actuale cu China.

„Cu o administrație republicană, negocierile sunt foarte diferite”, a declarat un alt diplomat european. „Negocierile au fost, evident, mult mai complicate cu administrația Trump decât cu administrația pe care o avem în fața noastră astăzi”.

UE riscă să-și tragă un glonț în picior

Un alt președinte la Casa Albă nu este singura schimbare potențială care se apropie. De asemenea, în iunie 2024 vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European, după care va fi numit un nou executiv al UE. Din acest motiv, oficialii europeni și liderii din industrie speră să avanseze discuțiile privind oțelul și materiile prime esențiale înainte de summitul UE-SUA, care a fost programat provizoriu pentru luna octombrie, deși nu a fost stabilită încă o dată.

Șeful UE pentru comerț, Valdis Dombrovskis, și reprezentantul pentru comerț al SUA, Katherine Tai, au investit foarte mult în această relație, întâlnindu-se aproape lunar într-un efort susținut de a face să avanseze discuțiile. Însă ei nu au raportat încă un progres.

Axel Eggert, șeful Asociației Europene a Oțelului, a declarat că UE își va trage singură un glonț în picior dacă nu va încheia acordul privind oțelul, argumentând că acesta reprezintă o oportunitate uriașă de a aborda schimbările climatice și de a crea condiții de concurență echitabile pentru industrie. În același timp, el a recunoscut că diferențele dintre Bruxelles și Washington sunt „încă foarte mari”.

Ce mi-e cu Trump, ce mi-e cu Biden?

Una dintre principalele preocupări europene este că propunerile americane de a crea un club al carbonului ar încălca normele comerciale globale. Bruxelles-ul vrea să evite percepția că folosește argumentul climatic ca o acoperire pentru a stabili pe furiș un cartel transatlantic al oțelului (și pentru a lovi oțelul chinez cu mai multe tarife). O altă preocupare europeană este că SUA nu ar exclude reimpunerea de tarife vamale împotriva UE, chiar dacă Organizația Mondială a Comerțului le-a catalogat drept ilegale.

În special în ceea ce privește oțelul, trecerea timpului ar putea, de asemenea, să ofere Washingtonului un avantaj în negocieri, a spus primul diplomat. Statele Unite au făcut presiuni pentru a înlocui tarifele actuale cu noi taxe care ar crește în funcție de conținutul de carbon al oțelului și aluminiului importat.

Această chestiune este sensibilă pentru Bruxelles, deoarece susține că o astfel de politică ar încălca regulamentul OMC. În condițiile în care Washingtonul împinge acum Bruxelles-ul să fie mai „creativ”, perspectiva unor viitoare negocieri cu o administrație Trump ar putea ajuta negociatorii UE să se răzgândească și să cedeze teren.

Nu toți experții în comerț profețesc nenorocirea relațiilor comerciale transatlantice sub o președinție Trump – sau republicană. Unii remarcă faptul că, sub Biden, Washingtonul a continuat să joace dur în materie de comerț și să îngreuneze rolul OMC în reglementarea litigiilor. „Tonul și atmosfera s-ar schimba, dar, în esență, relațiile comerciale transatlantice nu vor diferi prea mult sub o președinție Biden sau Trump”, a declarat David Kleimann, cercetător la think tank-ul Bruegel, cu sediul la Bruxelles.