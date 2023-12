Se întoarce Cârțu în iarnă la Craiova? „Nu pot să refuz niciodată Universitatea!”

Legenda oltenilor a fost antrenor, dar și . Sorin Cârțu a discutat la FANATIK SUPERLIGA despre o revenire la Craiova. Fostul oficial din Bănie a explicat decizia pe care o va lua.

Se întoarce Cârțu în iarnă la Craiova?

Sorin Cârțu a fost întrebat despre o posibilă întoarcere în iarnă la Universitatea Craiova. Legenda oltenilor a explicat care va fi decizia pe care o va lua în cazul în care va fi sunat de clubul său de suflet. Fostul președinte al oltenilor este pregătit oricând să vină la formația din Bănie.

“Niciodată, cât timp am fost la Universitatea Craiova ca antrenor sau președinte, nu am avut pretenții mari. Am gândit întotdeauna pentru binele acestui club și în același timp să îmi fie și mie bine, oricum.

Dar sumele au fost cu mult mai mici decât am primit pe unde am mai antrenat. Eu nu pot să refuz niciodată Universitatea Craiova, în nicio postură. Nu pot și nu am putut niciodată. Am fost antrenor în cel mai greu an din istoria Universității Craiova.

Am venit la echipă când era pe ultimul loc. Și am refăcut tot, atunci cu Mihai Rotaru. Când am plecat eram așa mâhnit și un an jumate nu am venit la meciuri și nici la televizor nu m-am uitat.

Dar nu am vorbit vreodată rău de nimeni și nu m-am supărat într-un fel sau altul. Și când a apelat la mine în funcția de președinte am zis ‘Ok, nu e problemă’. Iubesc prea mult clubul acesta ca să îl refuz”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, mesaj comun pentru Horia Ivanovici și Sorin Cârțu

La cea mai recentă ediție a , moderatorul Horia Ivanovici a spus ce mesaj a primit de la Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova în partida cu Oțelul Galați, însă s-a arătat surprins când Sorin Cârțu a dezvăluit că și el a primit un SMS identic de la patronul oltenilor.

”Vorbeam cu Rotaru aseară așa repede pe mesaje și știi ce mesaj mi-a dat? Frumos mesaj. Un singur cuvânt”, a început Horia Ivanovici, moment în care a intervenit Sorin Cârțu: ”Caractere, că mi l-a trimis și mie. I-am trimis eu felicitări și i-am spus că a ieșit cum a vrut”.

Momentul a fost speculat la maxim de Horia Ivanovici, care a glumit pe seama faptului că patronul din Bănie nu s-a obosit să scrie mesaje diferite și a răspuns cu același SMS la toate felicitările pe care le-a primit.

”Am înțeles, deci ne trimite copy / paste la toți, nu are timp de noi. Ne-a expediat repede și pe mine, și pe tine. A dat pac, pac, pac, redirecționat. Cine mi-a mai scris? Redirecționat. Ia, Edi Iordănescu? Caractere, redirecționat”, a reacționat Horia Ivanovici.

Sorin Cârțu, despre revenirea la Universitatea Craiova