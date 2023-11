Sorin Cârțu, în tribune la AC Milan – Borussia Dortmund 1-3: „Atmosferă super”. Ce spune despre Istvan Kovacs

AC Milan – Borussia Dortmund l-a prins pe Sorin Cârțu în tribunele stadionului San Siro, însă legenda Universității Craiova este dezamăgită de „diavolul milanez”. Acesta a analizat și arbitrajul lui Istvan Kovacs, despre care spune că s-a ridicat la nivelul așteptărilor în Champions League.

Sorin Cârțu, despre AC Milan – Borussia Dortmund 1-3: „M-a dezamăgit rezultatul. A luat două goluri parabile”

Borussia Dortmund s-a impus cu 3-1 în fața „rossonerilor” pe stadionul San Siro, iar cu 2-1 în runda trecută.. Milanezii au cinci puncte și sunt la două lungimi în spatele celor de la PSG cu o etapă rămasă de disputat în grupa F.

Sorin Cârțu s-a arătat dezamăgit de evoluția „diavolului milanez”, dar și prestațiile unor titulari importanți ai lui Stefano Pioli. Acesta se aștepta că Olivier Giroud să marcheze cu Borussia Dortmund, iar Mike Maignan să închidă poarta lui AC Milan.

„De calitate, meciurile de Champions League sunt toate de calitate pentru că sunt echipe cu ștaif. M-a dezamăgit așa rezultatul pentru că aș fi vrut să câștige Milan, dar dacă nu a putut. Mă gândesc că au jucat modest câțiva jucători cheie într-o echipă.

M-au dezamăgit atacantul Giroud, de la care se aștepta să dea go,l și portarul, de la care se aștepta să apere, să aibă intervenții măcar la alea care se pot para. A luat două goluri parabile din punctul meu de vedere, mă gândesc la golul doi și golul trei și atunci e greu să scoți un rezultat pozitiv”, a spus Sorin Cârțu.

Cum s-a trăit AC Milan – Borussia Dortmund: „Atmosferă super. Cu lumea îmbrăcată gros te mișcai mai greu în stadion”

Sorin Cârțu a vorbit pentru FANATIK despre atmosfera de pe San Siro la AC Milan – Borussia Dortmund, scor 1-3. Acesta a declarat că și Ioan Andone a fost la partida din Champions League, însă nu s-au întâlnit pe stadion la ora confruntării.

„Atmosfera a fost super, arhiplin stadionul. Sold-out, cântece milaneze, cântele ale lui Dortmund, atmosferă frumoasă, încurajări. Puțin cam strâmt fiind toate locurile ocupate, lumea îmbrăcată și mai gros. Frig nu a fost, a fost așa și așa și cu lumea îmbrăcată gros te mișcai mai greu în interiorul stadionului.

A fost organizat din timp pentru că aș fi vrut să mă duc la Milan cu PSG, dar nu am mai găsit bilet la vremea respectivă. Am auzit că a fost și Ioan Andone la meci, dar nu m-am întâlnit cu el, probabil am fost în sectoare diferite”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, despre arbitrajul lui Istvan Kovacs: „Mi-a plăcut, a fost echidistant”

, iar centralul român a dictat două penalty-uri în primele nouă minute de pe San Siro. Olivier Giroud a ratat prima lovitură de la 11 metri dictată de „cavalerul fluierului”, însă Marco Reus nu a avut emoții și a făcut 1-0.

Sorin Cârțu îl laudă pe Istvan Kovacs pentru deciziile pe care le-a luat în AC Milan – Borussia Dortmund și spune că ambele penalty-uri au fost acordate corect. Legenda Universității Craiova spune că românul s-a ridicat la nivelul unei astfel de partide.

„Mi-a plăcut cum a arbitrat Kovacs, a fost cât se poate de echidistant și nu poți să spui că a protejat o formație în detrimentul celeilalte. A fost bun, corect acordate penalty-urile. Nu am văzut nici măcar VAR, nu a anunțat pe ecranele stadionului.

Sunt comentarii și comentarii, dar am văzut că nu a fost VAR la televizoarele de pe stadion. Mi-a plăcut ce am văzut, a fost echidistant. Era și un meci cu mare încărcătură, practic înfrângerea asta a scos-o pe Milan din cărțile calificării, poate mai au șansa la Europa League”, a spus Sorin Cârțu.