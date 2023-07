Vasluiul are o singură medie de “10”. Cine este elevul cu notă maximă la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Județul Vaslui se mândrește cu un absolvent extraordinar de la Colegiul Național “Cuza Vodă”, Cosmin Ioan Prodea, care a reușit să obțină un rezultat senzațional la examenul de Bacalaureat, sesiunea de vară din 2023.

Cosmin Ioan Prodea are 10 pe linie la BAC

Performanța sa impresionantă a fost punctată cu media maximă de 10,00 la fiecare dintre probele susținute: Limba Română, Matematică și Chimie Organică.

Acest remarcabil rezultat l-a plasat pe Cosmin pe prima poziție în clasamentul județean, în fața celor 2401 de candidați prezenți la examen. Mai mult decât atât, în acest an, nu mai puțin de 337 de absolvenți din clasa a XII-a din județul Vaslui au obținut medii peste 9,00, iar 93 dintre ei au atins sau depășit pragul de 9,50.

Reușita excepțională a lui Cosmin Ioan Prodea nu este una întâmplătoare, ci reflectă și dedicarea copiilor și profesorilor lor.

În 2019, când obținea media 10,00 la Evaluarea Națională, Cosmin Ioan Prodea afirma că “pentru astfel de rezultate nu există zile de pauză”, iar cel mai important ajutor a venit din credința în Dumnezeu și sprijinul familiei, profesorilor și colegilor. Performanța sa remarcabilă la Bacalaureat confirmă încă o dată talentul și determinarea acestui tânăr excepțional.

Elevul de zece al municipiului Huși

„Pentru a obține un astfel de rezultat, nu există zi de pauză, din prima zi de școală până sună clopoțelul de final de an. Asta nu înseamnă că nu am avut și timp liber, doar că și atunci am încercat să îmbin utilul cu plăcutul. Cel mai important ajutor a fost cel al părinților, care au investit timp și încredere în mine.

Profesorii, colegii, cunoscuții își au partea lor de merit, dar nimic nu s-ar fi realizat fără ajutorul bunului Dumnezeu. Încă nu sunt ferm convins că știu exact ce voi face după finalizarea liceului, cert este că voi încerca să folosesc copilul inocent din mine și la o vârstă mai înaintată. Poate pediatrie, psihologie, nu știu", spunea Cosmin Ioan Prodea, după ce a obținut 10,00 curat, în 2019, în cadrul Evaluării Naționale

Absolventul Cosmin Ioan Prodea a reușit să aducă o mare bucurie în comunitatea locală după ce a obținut singura notă de 10,00 la

După patru ani de liceu, performanța lui Cosmin a fost primită cu mândrie și admirație de către Colegiul Național “Cuza Vodă” din Huși, unde a învățat și s-a dezvoltat.