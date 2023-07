Ce note au luat vedetele la Bacalaureat. O prezentatoare pe care o vedeai mereu la televizor a încurcat romanul Ion cu Moromeții. Rezultatul a fost 3,60 la Limba Română, scris

Ce note au luat vedetele la bacalaureat. O prezentatoare celebră de la televizor a luat o notă extrem de mică după ce a încurcat romanele de la subiectul al treilea.

Este vorba despre Adelina Pestrițu, care a recunoscut că la ultimul subiect s-a încurcat între romane. Astfel, în loc să scrie despre Ion, fosta prezentatoare de la Wowbiz a scris despre Moromeții.

În apărarea sa, Adelina Pestrițu spune că a luat 3,6 nu pentru că nu a învățat foarte bine, ci pentru că a confundat subiectele. Aceasta a spus și că a scris patru pagini pline despre romanul lui Marin Preda.

În realitate, vedeta trebuia să trateze Tocmai din această cauză, Adelina Pestrițu a obținut nota 3,6 din 10.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeții».

Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi de țară a picat la română”, argumenta Adelina Pestrițu.

Ce note au mai luat vedetele la Bac

O notă mică la examenul de bacalaureat a luat și fosta asistentă TV Iuliana Luciu. Aceasta a obținut doar 3,30 dar a dat din nou examenul de bacalaureat și a promovat cu 7,45.

Și prezentatorul de la Antena 1 Dan Capatos nu a avut mai mult noroc la bacalaureat. Acesta a luat tot nota 3 la limba și literatura română, pentru că, spune el, s-a certat cu profesoara de la clasă.

La polul opus sunt , aproape de 10. Dorian Popa este unul dintre aceștia, pentru că a reușit să obțină nota 9,83 la examenul maturității.

Și Andreea Bălan a obținut o notă foarte mare la bacalaureat, iar la matematică au obținut un rezultat de 9,10. La Limba și Literatura Română a luat 8,75, și la Chimie a obținut 9,40.

Andra a luat 9,07, Inna a obținut 8,85, iar Alexandra Stan a luat 9,13. Anda Adam a obținut 9,66 la Bac, iar Nicole Cherry a avut 8,25.