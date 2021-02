Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 7 februarie 2021

FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto 6 din 49, Joker și Noroc. De altfel, la fel ca în fiecare săptămână, împătimiții jocurilor Loteriei Române au parte azi, duminică, 7 februarie, de o nouă extragere la cele mai populare categorii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ca de obicei, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Fără doar și poate, ținta tuturor jucătorilor este premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49, însă ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de duminică, 7 februarie

Duminica, 7 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 februarie, Loteria Romana a acordat 15.156 de castiguri in valoare totala de peste 785.900 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,87 milioane lei (peste 1,61 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,20 milioane lei (peste 453.000 de euro).

ADVERTISEMENT

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 19 milioane lei (peste 3,89 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 45.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 914.400 de lei (peste 187.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 643.000 de lei (aproximativ 132.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 102.800 de lei (peste 21.000 de euro).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că la tragerea Super Noroc de joi, 4 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 73.370,66 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Hunedoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Un alt detaliu interesant este acela că C.N. „Loteria Romana” S.A. a incheiat un contract cu CEC BANK S.A. pentru implementarea platilor cu carduri in toate agentiile loto proprii

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

In baza acestui contract, pana la sfarsitul lunii februarie, se vor instala echipamente POS in agentiile loto proprii din toata tara, practic in 903 puncte de vanzare a produselor loteristice. Precizam faptul ca, in prezent, s-au redeschis aproape toate agentiile loto pentru comercializarea biletelor de tip loto, Pronosport si lozuri.