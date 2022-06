Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, joi, 23 iunie 2022

FANATIK te ține la curent cu sumele puse la bătaie în această zi, dar și cu numerele câștigătoare care vor fi aflate în cadrul emisiunii Românii au noroc, de la România TV, începând cu ora 18:30, dar și în timp real pe site.

Rezultate Loto 6/49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, joi, 23 iunie 2022

Loteria Română a acordat la ultimele trageri, cele de duminică, 19 iunie 2022, peste 21.600 de câştiguri în valoare totală de peste 1,27 milioane de lei. Și de această dată se anunță generoase și câștiguri pe măsură.

ADVERTISEMENT

Loto 6/49 pune în joc la categoria I un report în valoare de peste 2 milioane de lei, sumă care se ridică la peste 411.600 de euro. La Noroc există un report cumulat de peste 4,58 milioane de lei, mai exact peste 926.700 de euro.

Instituția mai anunță că la Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3 milioane de lei, peste 622.300 de euro. La același joc, dar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 77.600 de lei, adică peste 15.600 de euro.

ADVERTISEMENT

În plus, același joc are la categoria a III-a un premiu generos, un report care se ridică la suma de peste 44.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 28.000 de lei.

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, reportul se ridică la peste 216.000 de lei, ceea ce înseamnă peste 43.600 de euro. La categoria a II-a, tot la acest joc, reportul înregistrat este în valoare de peste 38.400 de lei.

ADVERTISEMENT

La Super Noroc se află în joc la categoria I un care se ridică la peste 98.300 de lei (peste 19.800 de euro).

Care sunt numerele extrase joi, 23 iunie 2022

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiul cel mare, câștigat de o persoană din Buzău

Marele premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat ultima oară în urmă cu trei săptămână. Fericitul norocos a intrat deja în posesia premiului în valoare de 1,7 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Posesorul biletului este originar din comuna Gura Teghii, județul Buzău și are peste 50 de ani. Este o persoană care participă la toate jocurile loto de mai mult de 30 de ani.