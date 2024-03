Rică Neaga, doar şase selecţii în naţionala României: „Am dat pasă de gol în 5-1 cu Germania!”

Adrian Neaga a fost unul dintre cei mai importanți și mai talentați fotbaliști români ai generației sale, însă acest lucru nu l-a ajutat să aibă o carieră prodigioasă la echipa națională. Șase selecții sub „tricolor” e un bilanț destul de subțire pentru

Adrian Neaga, doar șase selecții la echipa națională: „Ce atacanți erau în generația noastră!”

Invitat special la emisiunea fostul fotbalist Adrian Neaga a vorbit printre altele și despre scurta sa carieră la echipa națională, unde nu a reușit să adune decât șase selecții. Debutat de Loți Boloni la un amical cu Algeria, Neaga a avut o ultimă apariție sub „tricolor” în 2004, la un 1-1 în deplasare cu Armenia, rezultat rușinos care a dus atunci și la demisia selecționerului Anghel Iordănescu.

„Cam puține meciuri la echipa națională pentru tine. De ce? M-am uitat pe statistici, șase meciuri… Așteptam totuși un gol de la tine. Mai ții minte când ai debutat?”, a deschis discuția pe acest subiect sensibil Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Păi gândește-te ce atacanți erau în generația noastră. Am debutat în Algeria, într-un amical, cu domnul Boloni, în decembrie 2000. Iar la acel celebru 5-1 cu Germania pe Giulești, am dat pasă de gol lui Caramarin la golul 5.

Nici Germania nu a venit atunci cu toți jucătorii. Au luat cinci… Dar pentru noi și pentru echipa națională orice succes împotriva Germaniei sau împotriva echipelor de top este un bonus”, a rememorat Neaga momentele frumoase din scurta carieră sub „tricolor”.

„Ultimul tău meci la națională, 1-1 în Armenia, cu Anghel Iordănescu pe bancă. Ai jucat 90 de minute, singurul meci în care ai fost integralist la echipa națională. Dacă ne uităm pe primul «11», ați jucat tu și Marica în față, Marica a dat și golul.

Dacă ne uităm pe echipă, sunt niște jucători care în mod normal nu cochetau cu naționala… Caramarin, Paraschiv, Tararache la mijloc, stoperi Flavius Moldovan și cu Bărcăuan, Stoican pe dreapta, Dancia la stânga… Ce s-a întâmplat la acel meci în afara accidentărilor?”, a pus Cristi Coste sare pe rana numită echipa națională.

„Au lipsit Mutu și Chivu. Atunci au fost multe probleme la echipa națională, cu mulți jucători accidentați. Cred că a fost o perioadă de tranziție atunci. Am avut 1-0 și apoi câteva ocazii să ne desprindem, după care am luat un gol și nu am mai putut să revenim. Țin minte că am fost destul de criticați după acel meci”, a încercat Adrian Neaga să explice motivele puținelor sale prezențe la echipa reprezentativă.

Adrian Neaga despre idolii de la echipa națională: „Hagi, Drăgușin, Răzvan Marin…”

Adrian Neaga și-a adus aminte la FANATIK SUPERLIGA cât de tare au fost criticați jucătorii după acel egal din Armenia, situație pe care o regăsește și acum în jurul echipei naționale. Nu consideră normal acest lucru, fiind de părere că „tricolorii” trebuie promovați în mod pozitiv, iar copiii de azi să vadă în ei niște idoli.

„Am fost făcuți afiș la acel meci cu Armenia… Cum sunt făcuți și acum jucătorii. Nu știu, avem și noi exemple care joacă în Italia, joacă în campionate puternice, mă refer la Răzvan Marin… În loc să-i luăm ca pe niște jucători foarte buni și să le dăm încredere… Copiii care vin din urmă trebuie să-și facă idoli. Și dacă nu-și fac din jucătorii noștri care joacă în Italia și-și fac idoli din alți jucători nu e ok pentru echipa națională”, și-a argumentat Neaga spusele.

„Ce idoli ar avea un puști care s-ar uita acum la echipa națională?”, a continuat discuția pe subiect Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră este disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri de la ora 17:30.

„Eu cred că în momentul de față jucătorii care evoluează afară. Un Ianis Hagi, Răzvan Marin, Drăgușin, Horațiu Moldovan… Sunt jucătorii care ne reprezintă pe plan internațional. Din ei trebuie să luăm etaloane. Și după aia jucătorii care sunt în campionatul intern, cu toate că sunt puțini”, a răspuns Neaga fără ezitare.

