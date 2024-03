Rinda știe cine e vinovat pentru moartea surorii sale, Rona Hartner: “Este din cauza tatălui Ritei”. Exclusiv

După aproape 4 luni de la moartea talentatei Rona Hartner, sora acesteia dezvăluie cât de multe probleme le-a făcut tatăl Ritei, Rocco Sedano.

Rinda Hartner, mărturii zdrobitoare despre moartea Ronei

Astăzi, Rona Hartner, inegalabila artistă, ar fi împlinit 51 de ani. Un cancer care a recidivat la plămâni și creier a făcut-o să părăsească această lume. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Rinda Hartner, sora celebrei artiste, dar și Ozana Barabancea vorbesc despre ultimele zile și talentul Ronei.

Rinda Hartner este de părere că stresul provocat de tatăl Ritei, fiica vedetei, și a lucrurilor urâte făcute de acesta au dus la recidiva cancerului Ronei. Ozana Barabancea mărturisește că Rona era o profesionistă desăvârșită care alegea, de fiecare dată, cele mai grele piese de interpretat.

Rinda Hartner: “Rona nu avea dușmani”

Astăzi, dacă ar mai fi trăit, Rona Hartner ar fi împlinit 51 de ani. Sora celebrei artiste, medicul Rinda Hartner ne povestește ce fel de mamă a fost Rona și cum au decurs ultimele zile din viața ei.

“Rona era așa cum o știați și voi, o persoană deschisă, bucuroasă, foarte credincioasă. Nouă ne plăcea să râdem împreună, să povestim diverse lucruri, să ne închinăm împreună. Când eram mici ne jucam. E adevărat că, uneori, copiii se mai și hârjonesc sau se mai bat. Ne mai trăgeam și noi de păr, dar nimeni nu avea voie să se bage între noi.

Rona era o persoană foarte bună, nu avea niciun fel de dușman. Vedea în orice om o creatură a lui Dumnezeu. Nu se uita să vadă dacă are diamante sau haine de firmă, îl ajută dacă avea nevoie de ajutor. În multe interviuri sora mea a spus că mulți au profitat de ea din acest motiv. S-a implicat în multe cauze umanitare fără să facă valuri, ajuta și niște copii în Africa să construiască o școală”, ne spune Rinda Hartner.

“Nu voia să plece așa devreme”

Rona, Rinda și fratele lor, Reon, au fost de nedespărțit încă de când erau copii. Reon și mama lui locuiesc acum în Franța, împreună cu . Ea nu poate pleca în Canada pentru că tatăl ei, Rocco Sedano, i-a luat pașaportul ca să nu poată părăsi Franța până la 18 ani.

“Nu prea te puteai supăra pe Rona, chiar dacă ne mai certam nu țineam supărarea. Fiecare dintre noi avea felul lui de-a fi, părerile lui. Sigur că mai aveam discuții contradictorii, dar am acceptat mereu că fiecare are independența, caracterul și viziunea lui.

Noi nu ne-am certat ca în alte familii și asta și datorită faptului că părinții ne-au crescut așa. Totul era egal la noi, împărțeam chiar și o bomboană cubaneză în 3. Niciodată nu ne-am supărat sau invidiat unul pe altul.

Pentru Rona, fiica ei a fost totul. Era foarte stresată în ultimul timp pentru că nu voia să plece așa devreme, dorea să mai fie acolo pentru fata ei. Știa foarte bine că Rita avea nevoie de o mamă.

Era un părinte exceptional în ciudat programului. Când în România la filmări, când în Franța la vreun concert. Credința ei și Rita au fost cele mai importante în viața surorii mele” declară Rinda Hartner, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Boala care a băgat-o în pământ este din cauza tatălui fetei”

Rinda Hartner este convinsă că Ronei i-a recidivat cancerul din cauza stresului provocat de tatăl Ritei. Rinda spune că a supărat-o în mod frecvent și grav atât pe Rona cât și pe Rita, motiv pentru care fata refuză, acum, să locuiască împreună cu tatăl ei, .

“Rita nu vrea să stea cu tatăl ei pentru că el le-a făcut mult rău de-a lungul anilor. De aceea s-a declanșat boala a două oară. Boală care a băgat-o în pământ este din cauza tatălui fetei, iar Rita nu vrea să audă de el. Acum stă în Franța, asta e dorința ei. Rona ne-a lăsat cu limbă de moarte să stăm cu Rita peste tot, să o ajutăm să se dezvolte, să devină un om pe picioarele lui. Fratele și mama mea sunt acolo, cu ea, stau împreună în casa Ronei.

Rita nici măcar nu îi răspunde la telefon tatălui ei pentru că o stresează foarte mult. În continuare îi face probleme, vorbește urât de Rona. De fiecare dată când iese cu el vine supărată acasă, noroc că nu stau în același oraș. Rita și-a pierdut mama și persoana care trebuia să fie corectă, tatăl ei, întinează permanent imaginea Ronei”, declară Rinda Hatner, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Metastazele la creier nu au fost atinse de medicament”

Rona Hartner a fost o învingătoare… până la un punct. A învins neplăcerile căsniciilor, a învins cancerul la colon și la ficat. După un an însă, boala a recidivat la plămâni și creier. Rinda Hartner ne vorbește despre cum au decurs lucrurile de la aflarea diagnosticului până la moartea celebrei artiste.

“În primă fază mi-a trimis radiografia din România, medicii i-au spus că ar putea fi tuberculoză. I-am zis că ar fi bine să fie doar asta și am pus-o să facă un scan, în Franța. În iulie, când a venit diagnosticul, am vorbit cu ea și ne-am organizat, cu mama, să mergem la ea. Pentru Rona nu conta că va muri, singură ei grijă era Rita.

I-am zis că trebuie să ne gândim, sigur se poate face ceva, nu ne puteam pierde speranța. Am trimis-o la spital că nu respira bine. Când mi-a arătat analizele mi-am dat seama că face embolie pulmonară, iar la următorul scan a ieșit diagnosticul de cancer cu metastaze. M-am organizat să ajung cât mai repede la ea, știam că are nevoie de mine.

Când s-a internat ultima dată în spital, medicamentele pe care le lua au atacat cancerul de la plămâni și metastazele s-au diminuat complet. Problema a fost că metastazele la creier nu au fost atinse de medicament. Ea se supăra în continuare pentru că tatăl fetei îi făcea multe rele, o stresa foarte tare. Când m-a sunat să-mi spună că nu mai poate să vorbească mi-am dat seama că metastazele s-au mărit”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Rinda Hartner.

“Dimineață am văzut-o zâmbind și mi-am dat seama că se duce”

Rona Hartner se temea de radioterapie, din cauza efectelor adverse grave pe care le avea această procedură. Din momentul în care a fost adusă la spital, după prima ședința de radioterapie, Rona Hartner a fost ținută pe sedare continuă, ca să nu sufere.

“Când a intrat din nou în spital îi era foarte frică de radioterapie. Știam că sunt efecte secundare grave și dificil de trecut dar încercam să o liniștesc, să-i dau speranță. Într-o zi a început să nu-mi mai trimită analizele, să-mi spună că nu mai vor să-i dea rezultatul de la scan. Eu simțeam că ea știe că metastazele s-au mărit și nu voia să ma streseze.

Joi a zis că iese din spital, că vrea să se plimbe în weekend și că de luni va începe tratamentul. Vineri s-a plimbat cu Rita prin oraș. Sâmbătă și duminică s-a dus la biserică, iar luni la prima ședința de radioterapie. A ajuns fratele meu la ea, s-au plimbat toată ziua și noaptea au început durerile îngrozitoare. Am internat-o imediat în spital din nou, iar medicii au pus-o pe sedare continuă, să nu sufere. M-a sunat fratele meu, era marți, mi-am luat bilet și am plecat spre Rita.

Strestul prea mare pe care l-a avut a atacat metastazele și făcut hemoragie. Am fost lângă ea până în ultimul moment, am dormit cu ea, îi puneam muzică. Dimineață am văzut-o zâmbind și mi-am dat seama că se duce. Apoi a murit”, ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Rinda Hartner.

“Toată viața mea alături de Rona va rămâne o amintire frumoasă”

Medicul , își aduce aminte de cele mai frumoase zile pe care le-a petrecut alături de sora și fratele ei. Mărturisește că și acum, dacă închide ochii, realizează că toată viața alături de Rona este cea mai frumoasă amintire pe care o poate avea.

“Toate amintirile noastre sunt frumoase, dar cea care mi-a rămas în minte a fost de astă vară, când am mers toți 3 să mâncăm înghețată. Apoi zâmbetul ei atunci când a plecat dintre noi.

Toată viața mea alături de Rona va rămâne o amintire frumoasă. Mă uit la pozele cu noi, închid ochii și mă gândesc la ea, la ce nebunii făceam când eram mici, la cum eram tot timpul uniți. Nu conta nicio greutate a vieții, lumea ne spunea ‘cei 3 Hartner’ ”, spune Rinda Hartner.

Ozana Barabancea, despre Rona: “Avea o energie debordantă, îi deranja pe unii”

Ozana Barabancea a avut o relație profesională foarte bună cu Rona Hartner. Cel mai tare a impresionat-o faptul că, la Te cunosc de undeva, Rona nu își alegea niciodată piese ușoare.

“Rona era o profesionistă, îi plăcea ca lucrurile să fe corect făcute, cum scrie la carte, fie că era o partitură sau un scenariu. Avea o energie debordantă, energie care îi deranja pe unii. Avea o inspirație și o putere inepuizabilă.

Vocea ei era foarte bine pusă de la natură pentru că ea nu a făcut niciun efort. S-a născut cu un aparat fonator extraordinar de ofertant. Învăța foarte repede, îi dădeai o piesă și o reținea imediat. Ea nu cânta niciodată piese ușoare.

Rona a făcut o pasiune pentru muzica dedicată lui Dumnezeu și asta a definit-o pe ea în ultima parte a vieții. Țin minte că, acum 30 deani, la Lăptăria lui Enache, cântau ea și Anca Parghel. Nu știai la care din ele să te uiți mai întâi, te copleșeau fiecare în parte și împreună”, își amintește Ozana Barabancea.

“Rona era foarte sinceră pe scenă”

Dacă ar fi să numească o singură calitate a Ronei Hartner, Ozana Barabancea mărturisește că ‘hărnicia’ e prima pe lista. Celebra cântăreață este de părere că muzică românească a câștigat enorm prin prezența Ronei și că aceasta este foarte sinceră atunci când urca pe scenă.

“Noi nu am fost neapărat prietene dar știu că am fost invitată la ziua ei de naștere împreună un fiica mea. Rona Hartner avea o mare personalitate așa că nu juca, era ea și actul artistic. Nu făcea vreun rol, era foarte naturală și ingera în personalitatea ei toate temele pe care le avea de făcut. Rona era foarte sinceră pe scenă.

Muzică românească a câștigat mult prin prezența Ronei Hartner. Vreau să cred că și noi am rămas în urma ei cinstindu-i muzica, cântându-i muzica. O pomenin așa cum ar trebui să facem cu toți marii artiști care au avut ceva de spus”, ne spune Ozana Barabancea.