Risto Radunovic, surprins de jocul slab al “tricolorilor” în Muntenegru – România 2-0: „Am așteptat mai mult de la toți din atac”

, fundașul stânga al FCSB, a intrat pe teren contra României abia în minutul 85, însă a creat golul doi marcat în poarta „tricolorilor”, alături de un alt jucător din Liga 1, Marko Vukcevic, mijlocașul celor de la UTA.

Risto Radunovic, bulversat de jocul „tricolorilor”: „De la România aștept mai mult”

Risto Radunovic a fost extrem de bucuros după victoria cu 2-0 în fața naționalei României, chiar dacă a început meciul pe banca de rezerve.

„A fost o bucurie mare. O victorie la începutul Ligii Națiunilor înseamnă mult pentru noi. Am jucat acasă, am deschis grupa frumos cu o victorie cu 2-0. E un plus pentru noi. Oricine iese pe teren trebuie să arate onoare și calitate”.

Chiar dacă România a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din istorie, Risto Radunovic consideră că Edi Iordănescu mai are nevoie de timp pentru a-și implementa filosofia de joc.

„A fost un meci bun făcut de noi, dar de la România aștept mai mult. Are o calitate foarte mare în atac, selecționerul este foarte bun. Cred că e nevoie de timp. Selecționerul și staff-ul lui au nevoie de timp”, a spus muntenegreanul despre fostul său antrenor de la FCSB.

Risto Radunovic e convins că România va avea un meci la fel de dificil și în Bosnia: „O deplasare grea”

Risto Radunovic aștepta mai mult de la colegul său său de la FCSB, Florin Tănase, și consideră că România a făcut un meci slab pe fază ofensivă.

„Nu a jucat doar Tănase în atac. Am așteptat mai mult de la toți din atac. E începutul grupei. România are o deplasare grea în Bosnia, noi, în Finlanda. Meciurile următoare vor decide cum va fi grupa”, a declarat Risto Radunovic la .

Risto Radunovic și Marko Vukcevic, muntenegrenii din Liga 1 care au umilit naționala lui Edi Iordănescu

Risto Radunovic a fost jucătorul de la care a plecat faza din care Muntenegru a reușit să închidă meciul cu România. Marko Vukcevic a reușit să marcheze golul de 2-0.

Fundașul stânga s-a transferat în vara lui 2021 de la FK Podgorica la UTA, unde a jucat în acest sezon 36 de meciuri și a reușit două pase decisive, Titular inconstestabil la arădeni, Vukcevic are 10 meciuri la echipa națională a Muntenegrului și a marcat primul gol din carieră împotriva României.