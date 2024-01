Robert Negoiță, aproape de a fi patron la Rapid. Mesajul primarului pentru Dan Șucu

. Primarul sectorului 3 a vorbit despre politică, viață, dar și despre sportul românesc. Astfel, politicianul a discutat și despre oferta pe care a primit-o, aceea de a fi patron la Rapid. Cu această ocazie a oferit și un mesaj pentru Dan Șucu.

Robert Negoiță, aproape de a fi patron la Rapid

“Da, au fost mai multe. Inclusiv Rapid, dacă nu mă înșel. Să găsesc o soluție, să mă implic într-un fel. Sub o formă sau alta să fiu patron. Nu am ce căuta acolo. E o lume complicată. În opinia mea, nu e greu să intri în fotbal, să ieși de acolo e greu”, a spus Robert Negoiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cu ce echipă ține primarul sectorului 3

La FANATIK SUPERLIGA, primarul sectorului 3 a mai discutat și despre formația pe care o susține din România. Astfel, Robert Negoiță a dezvăluit că ține cu echipa națională. Politicianul a recunoscut munca lui Edi Iordănescu după campania de calificare la Euro 2024 și a mai discutat despre generațiile de jucători pe care i-a avut România.

“Țin cu echipa națională. Edi Iordănescu face treabă. Și dacă ne uităm cam ce jucători avem și cam la ce nivel joacă conaționalii noștri, părerea mea este că el a făcut o treabă foarte bună. Chiar minuni.

Haideți să ne uităm câți jucători avem în primele ligi din Germania, Franța sau Italia? E subțire rău. Nu sunt implicat în treaba asta, dar țin cu echipa națională. Dar când mă mai uit din când în când la câte un meci îmi dau seama că niciodată nu am stat așa de prost.

Îmi aduc aminte că am avut înainte jucători pe la echipele mari. Iar tu ca selecționer lucrezi cu materialul pe care îl ai și el a făcut o performanță. A făcut o treabă bună. A fost înjurat, da, dar asta e realitatea noastră”, a mai spus primarul sectorului 3.

Ce salariu are primarul Robert Negoiţă?

Printre subiectele discutate de cei doi s-a numărat și această chestiune. Horia Ivanovici l-a provocat pe primar să dezvăluie dacă este un om bogat. Întrebat se ridică undeva la 15.000 de lei net.

“Am văzut articole în care spuneau că Negoiță e cel mai bogat politician, cu sute de milioane. În alte articole se zice ‘uite ce datorii are Negoiță la bănci, zeci de milioane de euro. E nenorocit, e rupt’.

Adevărul e pe la jumătate, în sensul în care am luat și credite, că fără credite nu te poți dezvolta. Am luat credite și am realizat investiții cu ele. Investiții bine administrate, bine gândite, care au generat profituri și nu profituri mici, într-o perioadă în care în România era mare nevoie”, a mărturisit Robert Negoiță.

