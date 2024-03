Robert Negoiță, ”urecheat” după ce a declarat că Piedone știe administrație. ”Se întâmplă să greșesc că sunt om”

În timpul conferinței de presă de la lansarea candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu pentru Primăria București din partea Coaliției PSD-PNL, Robert Negoiță a fost chemat pe scenă să dea explicații.

Robert Negoiță, ”urecheat” după ce a declarat că Piedone știe administrație

a declarat marți, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu îl cunoaște pe Cătălin Cîrstoiu, deși a auzit că este un manager foarte bun, dar că chiar știe administrație și știe să interacționeze cu cetățenii.

“Pe Cătălin Cîrstoiu nu-l cunosc, însă am înțeles că este un manager foarte bun. Şi o să plecăm de la premisa că știe, dar Piedone chiar știe administrație.

Eu nu cred în persoane miraculoase, care să influențeze votul… Până la urmă, cetățeanul va decide. (…) Cel mai important e contactul direct cu cetățeanul, ori aici Piedone e cel mai bun. La contactul cu cetățenii știe să interacționeze. E ce trebuie”, a declarat edilul Sectorului 3 la , subliniind însă că se bucură că există alternativă.

În timpul conferinței de presă de miercuri liderii coaliției au fost întrebați despre declarațiile lui Negoiță, iar primarul Sectorului 3 a fost chemat pe scenă de Marcel Ciolacu și Cătălin Cîrstoiu.

“Mie nu mi-a plăcut și simt că nu-s făcut pentru politică și îmi pare rău că spun mult prea direct ce gândesc. Eu nu am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar și știm bine că vă faceți bine treaba (despre jurnaliști – n.r.) interpretați lucrurile și schimbați din context.

Ce relevanță are ce votez eu? Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum…

Dar avem două luni de zile, pentru Dumnezeu, nu mai interpretați lucrurile și nu încercați să smulgeți de la mine chestiuni pe care nu le cred în felul ăla. Nu le mai interpretați că nu e corect. Mult succes, Cătălin!.

Eu sunt un cetățean în acest oraș, dați-mi voie să gândesc, să simt, să am modul meu de a fi, conștient fiind de faptul că se întâmplă să greșesc că sunt om”, a declarat Robert Negoiță.