Robert Niță a participat la . Fostul fotbalist a făcut spectacol în fața celor trei chefi și a primit cuțitul de argint, care semnifică faptul că jurații au apreciat atât preparatul, cât și pe omul din spatele farfuriei.

Robert Niță a făcut spectacol la Chefi la cuțite: “Am făcut hattrick!”

Robert Niță a făcut parte din echipa Superbet la Chefi la cuțite cu preparatul său. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a gătit clătite, care poartă denumirea de „suntem bune și nu ne mânâncă nimeni”.

La ediția de marți, 19 septembrie, a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a venit cu premiul în platou. „Am venit cu premiul, cuțitașul de argint. Știi cum e când trei valoroși văd unul valoros, îi oferă cuțitul de argint.

Am luat trei din trei de la chef Bontea, chef Scărlătescu și chef Dumitrescu. Am făcut hattrick. Valoarea e recunoscută indiferent de domeniu. Gardoș crede că e la mișto, dar cuțitul e adevărat, care taie hârtia. Nu vreau să-l zgării, acesta e doar pentru preparate.

Am gătit clătite, ‘suntem bune și nu ne mănâncă nimeni’. A fost un deliciu pentru chefi. Valoarea e recunoscută peste tot, s-au aliniat planetele vorba lui Șumudică”, a celebrat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a gătit Robert Niță la Chefi la cuțite. Dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA : „Am lucrat la două tigăi”

În continuare, Robert Niță a povestit cum a gătit preparatul cu care i-a dat pe spate pe cei trei chefi. Totodată, jurații l-au apreciat pe Robert Niță pentru umor și pentru atitudine.

„Am făcut un sos de zmeură în timp real. Am pasat zmeura cu furculița frumos. Dacă o faci la blender nu are aceeași consistență. Nu am avut timp, că ai doar o oră, să topesc ciocolata și am folosit cremă de ciocolată la borcan, dar la bain-marie să pot să o întind frumos. Am lucrat la două tigăi ca să am timp și să fie preparatul cald.

Am jonglat cu ele și cu stânga, și cu dreapta, am făcut spectacol. Farfuria în formă de frunză am făcut-o frumos cu pensula, cu sos de zmeură. La sfârșit, am dat prin răzătoare niște ciocolată.

Nu știu dacă am fost cel mai tare din echipa Superbet, dar dacă am primit cuțitul, înseamnă că chefii au apreciat. Cea mai mare mândrie este că chefii au gustat din preparat”, a mai spus Robert Niță.

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, LIVE doar pe FANATIK.RO. În premieră, fiecare ediție rulează pe pagina de facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK, luni, marți și vineri, ora 17:30.