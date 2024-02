Rapid riscă să joacă fără suporteri pe stadionul din Giulești la următoarele meciuri din cauza sumei mare de amenzi acumulate pănă acum. Robert Niță a reacționat dur după ce a aflat la FANATIK SUPERLIGA că giuleștenii pot juca fără spectatori.

Robert Niţă, opinie dură după ce Rapidul riscă să joace meciurile fără spectatori: “Nu e posibil să faci aşa ceva!”

Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că giuleștenii riscă să joace fără spectatori pe stadionul din Giulești. Acest lucru este posibil din cauza amenzilor mari acumulate de Rapid în ultima perioadă pentru materialele pirotehnice folosite pe arenă.

„Rapid este foarte aproape să joace fără spectatori din cauza amenzilor la care s-a ajuns, s-a ajuns la amenzi de 50.625 de lei din cauza suporterilor. La următoarea abatere primesc 60.000, iar la fiecare nouă abatere va fi sancționată gradual cu măsura programării jocurilor fără spectactori.

Este pericol destul de mare pentru Rapid să se joace meciuri care urmează, poate chiar spre play-off dacă se mai întâmplă astfel de probleme. S-a ajuns la o limită, iar dacă această limită va fi depășită ne vom trezi cu neplăcuta situație ca Rapid și acel Giulești să fie gol la un meci de play-off”, a dezvăluit Cristi Coste.

a avut o reacție dură după ce a aflat că giuleștenii riscă să joace fără spectatori în viitorul apropiat. Acesta a dezvăluit și o discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu pe stadionul din Giulești.

„Ar fi regretabil să se întâmple lucrul ăsta, dar pe de altă parte trebuie să admitem că cei de la Jandarmerie sau organizatorii competiției au dreptate luând astfel de măsuri. A fost o serie de fumigene aruncate pe Giulești 2,3 meciuri consecutive pe suprafața de joc.

Chiar discutam cu domnul Mircea Lucescu și spunea că nu e posibil ca atunci când echipa ta atacă după ce marchează un gol să arunci fumigenele pe teren să îi dai timp adversarului să își revină din șoc. Rezultatele Rapidului din Giulești se datorează publicului și galeriei”, a spus Niță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul .

Derby special între CFR Cluj și Rapid: „Va fi super dificil”

după ce antrenorul s-a întors în SuperLiga la CFR Cluj. „Briliantul” a analizat în detaliu confruntarea din Gruia și anunță ce va face în cazul unei victorii.

„Meciul cu Rapid va fi unul super dificil, mai ales pentru mine pentru că am fost acolo un an şi opt luni. Simpatizez Rapidul şi am rămas legat într-un fel de Rapid. Băiatul meu joacă la juniorii Rapidului.

Va fi un meci special, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să câştig, din contră. O să fie special pentru mine. E prima dată când întâlnesc Rapid din postura de adversar şi normal că mă afectează, între ghilimele, puţin.

Mă voi bucura la final. Dacă vom câştiga, voi avea o bucurie limitată, aşa cum a fost şi la Petrolul şi la toate echipele la care am evoluat ca jucător sau le-am condus ca antrenor.

Aşa mi se pare normal. Am împărţit multe emoţii alături de Rapid şi mi se pare normal ca bucuria să fie mai reţinută. E un respect pe care trebuie să îl arăţi echipelor la care ai fost”, spune Adi Mutu.

Rapid RISCA SA JOACE MECIURI FARA SPECTATORI | Reactia DURA a lui Robert Nita