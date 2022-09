Robert Popa, noul portar al naționalei U21, visează să apere în Premier League: „Mă asemăn cu Casillas”

Robert Popa face parte din lotul convocat de Emil Săndoi la naționala României U21. Tânărul portar de la FC ”U” Craiova 1948 a devenit fotbalist de bază pentru olteni, club cu care a reușit să promoveze în prima ligă din România, în sezonul 2020-2021.

Robert Popa: „Prima motivație este să nu primesc gol”

În vârstă de 19 ani, Robert Popa a impresionat prin evoluțiile sale din tricoul lui FC ”U” Craiova. Acesta s-a aflat pe teren în victoriile cu Rapid, Sepsi sau CFR Cluj și a mărturisit cum face față presiunii.

”Prima motivație este să nu primesc gol, de aici pleacă totul. La antrenamente mă pregătesc din ce în ce mai bine, eu nu vreau doar să apăr bine, vreau să ajung la un nivel cât mai înalt din punct de vedere fotbalistic și automat ca să ajungi din ce în ce mai sus trebuie să tragi din ce în ce mai tare la antrenamente, să îți ridici potențialul la maximum”, a declarat Robert Popa, pentru site-ul .

Pe lângă evoluțiile din prima ligă pentru FC U Craiova, Robert Popa a mai apărat și în poarta lui FC Argeș. În iulie 2019, Robert Popa a semnat cu formația antrenată pe atunci de Nicolae Dică, însă după aproape două luni a ajuns la Flacăra Horezu. În iulie 2020, Popa a ajuns în curtea lui Adrian Mititelu.

Robert Popa, într-un top al celor mai promițători tineri jucători din Europa

Într-un top al celor de la se află și Robert Popa, alături de nume, precum Bellingham sau Gavi. , de asemenea, în topul construit de englezi.

Robert Popa a declarat că rămâne cu picioarele pe pământ și că trebuie să muncească mult mai mult. „Nu am dat importanță pentru că, într-adevăr, e un factor care te motivează, având în vedere că sunt pe lângă Bellingham și alți jucători de vârsta mea foarte buni, Xavi Simmons și așa mai departe. Mai este mult până voi ajunge la nivelul acela și nu am băgat de seamă, pentru că trebuie să muncesc în continuare”, a mai spus Robert Popa.

Robert Popa și frustrarea de la Europeanul U19

Portarul oltenilor a vorbit și despre și ratarea barajului de calificare la Campionatul Mondial U20. Chiar dacă a luat gol în toate cele trei meciuri, Robert Popa a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai României.

„Am întâlnit echipe bune, Franța, Italia și Slovacia. Dacă e să o luăm așa, suntem acolo, până la urmă 2-1 cu Italia, chiar dacă am avut mult de muncă și colegii mei au fost foarte bine pregătiți.

Am fost frustrat, am primit gol în ultimele secunde ale meciului, pe lângă asta din câte am analizat faza nici nu a fost un fault acolo la Pantea, a fost o frustrare destul de mare. Nu meritam să ieșim așa”, a mai spus Robert Popa.

Robert Popa: „Mă asemăn cu Casillas”

Fotbalistul a declarat că obiectivul la FC ”U” Craiova 1948 este calificarea în play-off. În ceea ce privește portarii pe care îi urmărește, Robert Popa a amintit două nume.

„Mi-ar plăcea mult să joc în Anglia. Nu am un portar pe care îl admir, sunt mai mulți portari pe care îi urmăresc, dar nu am un idol. Dacă ar fi să fac așa, după cum m-am gândit eu, ar fi o combinație între Ederson și Casillas.

O combinație între nebunia lui Ederson și jocul lui de picior, plus siguranța și reflexele lui Casillas. Mă asemăn mai mult cu Casillas decât cu Ederson, din toate punctele de vedere, ca și corp, ca și înălțime și ca tot”, a declarat tânărul fotbalist.