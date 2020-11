Roberto De Zerbi, performanţă fabuloasă în Serie A! Nu a uitat de perioada petrecută la CFR Cluj

Roberto De Zerbi a spus că perioada petrecută în țara noastră, la campioana României, l-a convins să se apuce de antrenorat. În prezent, se află pe poziția secundă în Serie A cu echipa pe care o antrenează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De Zerbi, unul dintre cei mai buni antrenori din Italia în momentul de față, n-a uitat de țara noastră, unde a evoluat pentru campioana României.

Antrenorul a ocupat pentru câteva ore prima poziție în campionatul Italiei, cu Sassuolo, după ce formația la care evoluează și Vlad Chiricheș a câștigat pe terenul lui Hellas Verona, cu 2-0.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Acolo m-am gândit că ar putea fi antrenoratul drumul meu”

Tehnicianul echipei italiene, formație care a strâns cinci succese și trei remize în stagiunea 2020-2021, a discutat despre momentul în care a hotărât să se facă antrenor și zice că perioada petrecută în România, la CFR, l-a convins să urmeze acest drum.

„În România mi-am schimbat perspectiva, pentru că erau jucători din toată lumea, cu o perspectivă fotbalistică complet diferită de a noastră, atât în metodologia de antrenament, cât şi în tactică. Acolo m-am gândit că ar putea fi antrenoratul drumul meu.

ADVERTISEMENT

Apoi, ca antrenor, adevărata Barcelona, cu Xavi, Iniesta şi Dani Alves, când am văzut-o a fost o încântare”, a spus Roberto De Zerbi pentru DAZN.

Două titluri are în palmares cu CFR Cluj

Roberto De Zerbi a evoluat pentru campioana României între 2010 și 2012 și a bifat 30 de meciuri în tricoul CFR-ului, echipă la care a marcat de opt ori. El a fost coleg cu Cristian Panin, Rafael Bastos, Tony, Rada, Sixto Peralta, Emannuel Culio sau Lacina Traore și a câștigat două campionate cu ardelenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul de 41 de ani a venit la Sassuolo în vara acestui an și are o înțelegere cu echipa italiană valabilă până în iunie 2021. De-a lungul timpului, De Zerbi a mai antrenat la Darfo Boario, Foggia, US Palermo sau Benevento.

De Zerbi s-a retras din cariera de jucător pe 1 iulie 2013. El a evoluat de-a lungul timpului la o mulțime de formații. A început fotbalul la AC Milan. Apoi au urmat echipe ca Padova, Calcio Monza, Como, Avellino. Cele mai cunoscute echipe din cariera sa sunt Napoli, Catania și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT