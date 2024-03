Robinho contraatacă după ce a fost acuzat de viol: „Judecătorii sunt rasiști!”

Robinho, fostul mare mijlocaș al lui Real Madrid, trece prin momente grele după ce în Italia și va trebui să își execute pedeapsa.

Robinho, declarații tăioase după condamnare: „Dacă în locul meu ar fi fost un italian alb, ar fi tratat altfel cazul”

e decis să meargă până în pânzele albe pentru a-și demonstra nevinovăția, chiar dacă a fost pus la zid până și de președintele Braziliei: „Am jucat 4 ani în Italia și am văzut destule episoade de rasism. Din păcate, se întâmplă și azi. Era în 2013, acum suntem în 2024.

Aceeași oameni care nu iau nicio inițiativă pentru a contracara rasismul sunt cei care m-au condamnat pe mine. Dacă în locul meu ar fi fost un italian alb, ar fi tratat altfel cazul, nu am nicio îndoială. Cu toate dovezile pe care le dețin, nu aș fi fost condamnat!”.

Robinho a prezentat și un argument pentru a se apăra: „Persoana care mă acuză de ceva atât de grav și barbar, de viol, își amintește cu precizie toate detaliile scenei: culoarea cămășii mele, câte persoane erau acolo. Există imagini în care aceasta încearcă să se apropie de mine după ce soția mea a plecat din club”.

Robinho: „Am văzut destul rasism împotriva coechipierilor mei, precum Balotelli sau Kevin Prince Boateng”

Fostul jucător ajuns la 40 de ani consideră că și alți fotbaliști importanți au trecut prin astfel de probleme: „Am văzut destul rasism împotriva coechipierilor mei, precum Balotelli sau Kevin Prince Boateng. Au suferit mult și continuă și în prezent. Ce a făcut justiția italiană? Nimic!”.

Robinho a dezvăluit că a fost șantajat: „Interogatoriul a avut loc la un an după incident. Era în 2014 și nu vorbeam cu persoane de încredere. Au început cu o poveste cu o sarcină, apoi au trecut la a zice că vor să mă taxeze cu 60.000 de euro.

Am reacționat râzând, pentru că eram indignat. N-aveau cum să mă șantajeze cu nimic. Știam că nu greșisem cu nimic, nu lăsasem gravidă nicio femeie. Am vrut pur și simplu să ies din acea situație, pentru că eram 100% sigur că nu încercau decât să mă șantajeze”.

Fostul jucător al lui Robinho s-a apărat: „Voiau să ia bani de la mine”

Robinho s-a simțit strâns cu ușa și a apelat la sprijin juridic: „Audierile erau scoase din context, cu oameni care mă hărțuiau, care voiau să ia bani de la mine. Încercam să ies dintr-o situație în care eram șantajat. Când situația a escaladat, am apelat la avocații mei. În acel moment, oricine m-a contactat încerca să obțină ceva de la mine.

Am făcut și un test ADN. În niciun moment cea care se consideră victimă nu m-a împins sau nu mi-a spus să mă opresc. Erau și alte persoane de față. Când am văzut că vrea să continue cu alți băieți, am plecat acasă.

Oricine comite o astfel de infracțiune trebuie să plătească, dar nu este cazul meu. Eu nu sunt violent. Nu am fost niciodată așa. Sper ca în Brazilia să pot fi ascultat. Am avut o relație superficială și rapidă. Adevărul este ceea ce am relatat în proces”, a mai spus fostul fotbalist.

Președintele Braziliei a comentat cazul lui Robinho: „Va fi judecat luna aceasta”

Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, e nemilos însă cu Robinho: „A fost mai norocos decât 99% dintre tinerii brazilieni, a câștigat mulți bani și a devenit faimos. Nu avea nevoie să facă așa ceva!

Robinho a fost deja condamnat în Italia și ar fi trebuit să-și ispășească pedeapsa aici. Va fi judecat luna aceasta. Sper să plătească prețul pentru iresponsabilitatea lui. Toți cei care comit infracțiunea de viol trebuie să meargă la închisoare”.