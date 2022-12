Rocsana Marcu, planuri serioase de măritiș pentru 2023! ”Un bărbat pentru sufletul meu”

Rocsana Marcu a părăsit România cu ani în urmă și s-a mutat în Anglia! Fosta prezentatoare tv vinde case de milioane de lire din postura de agent imobiliar. Alături de cele două fiice, Mayra și Indira, blondina are planuri mari pentru 2023. Speră să-și găsească jumătatea care să o ducă în fața altarului.

Rocsana Marcu se vrea la altar în 2023!

După o lungă perioadă în care , a venit momentul ca aceasta să măcar să spere la o relație.

ADVERTISEMENT

Mamă singură, dar și tată pentru cele două fetițe ale sale, Mayra și Indira, vedete muncește zi de zi pentru a avea toate cele necesare.

Vinde case de milioane de lire în decursul anului, iar acum de sărbători onorează cât mai multe evenimente, chiar și în România, la Poiana Brașov.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la , vedeta are gânduri mari pentru 2023, sperând că va fi anul în care își va găsi sortitul.

”Nu știu, dar eu sper în 2023. În 2022 nu prea am avut timp pentru așa ceva, pentru o relație dar în 2023 clar o să-mi fac, trebuie neapărat să am și o relație, chiar îmi doresc, sincer, dar sunt convinsă că va veni la momentul potrivit și un bărbat în viața mea, când mă aștept mai puțin! Atunci o să îmi dea Doamne-Doamne, un bărbat pentru sufletul meu!

ADVERTISEMENT

Pupatul va avea loc în Poiana Brașov! (râde). Dar acum nu știu cu cine! Abia aștept să aflu și eu! Sper să se întâmple vreo minune la sfârșit de an! (râde)”, a mărturisit Rocsana Marcu.

”Îmi doresc să mut munții din loc”

De asemenea, Rocsana Marcu a ținut să precizeze că are planuri și pe parte profesioală, chiar dacă, 2022 a fost pentru ea un an extraordinar.

ADVERTISEMENT

Nu i-a fost ușor să o ia de la zero într-o țară străină în care românii nu sunt văzuți bine, însă, cu determinare și multă muncă, a reușit!

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

”În 2023 îmi doresc să am un an cel puțin la fel de bun ca acesta! Pentru că eu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am avut un an extraordinar! Chiar dacă a fost criză și e mai spun unii că a fost!

Pentru mine, ca om, în primul rând, simt că m-am dezvoltat într-un timp atât de scurt, atât de frumos și atât de mult, încât am prins aripi să visez mult mai mult pentru anul viitor și sunt și realistă în același timp pentru că știu că nu este greu să ajung acolo unde îmi doresc eu.

Îmi doresc să mut munții din loc (râde). Nu este deloc ușor aici, cine spune, în general, când locuiești în străinătate, nu, nu este simplu, pentru că românii nu sunt deloc văzuți ok, din păcate”, a mai spus vedeta.

Rocsana Marcu, mamă mai presus de orice

. Ca toți londonezii și ele au decorat casa de Crăciun și se bucură de atmosfera de poveste, cu atât mai mult cu cât zăpada este așternută ca-n povești.

”Fetele sunt foarte bine, sunt cu școala, le place foarte mult, totul este în regulă. Ele s-au acomodat incredibil, într-un timp foarte scurt și au atât de mulți prieteni de parcă sunt născute aici. Și asta mă bucură foarte tare.

Și ele, la fel, sunt nerăbdătoare să venim în țară pentru că le e dor de zăpadă, chiar dacă acum am avut și noi pentru prima oară, și noi și englezii, pentru prima oară o zăpadă atât de mare în Londra. Fetele s-au bucurat că am făcut un om de zăpadă, am luat cățelul și ne-am plimbat pe străduțe pentru că toți vecinii au pus luminițe și au decorat casele atât de frumos, și noi la fel am făcut”, a mai declarat Rocsana.