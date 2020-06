Rodion Cămătaru a împlinit 62 de ani! Cum a încercat Steaua să-i blocheze transferul la Dinamo şi meciul care l-a făcut să plângă. Video

Rodion Cămătaru a împlinit astăzi, 22 iunie, frumoasa vârstă de 62 de ani și a vorbit într-un interviu pentru canalul de Youtube al FRF-ului despre momentele definitorii ale carierei sale.

Rodion Cămătaru a fost votat drept cel mai bun atacant din toate timpurile al lui Heerenveen, deși a avut concurență serioasă cu Ruud Van Nistelrooy și Klaas Jan Huntelaar.

Fostul atacant al lui Dinamo și al „Craiovei Maxima” a dezvăluit că Valentin Ceaușescu a încercat să-l convingă în mai multe rânduri să semneze cu Steaua.

Steaua a încercat să blocheze transferul lui Rodion Cămătaru la Dinamo

Rodion Cămătaru a povestit cum a ajuns la Dinamo și a mărturisit că Steaua, prin Valentin Ceaușescu, a încercat să-i blocheze transferul:„A fost o înțelegere verbală ca să ajung la Dinamo, iar la o săptămână distanță m-a sunat cineva de la Steaua, o persoană foarte importantă, nu vreau să-i dau numele, că Valentin vrea să se vadă cu tine la Scornicești.

Era pentru a veni la Steaua, dar îmi dădusem cuvântul, nu semnasem încă cu Dinamo. Nici nu m-am dus la acea întâlnire.

Pot să afirm acum că, atunci când jucam la Dinamo am avut vreo trei întâlniri cu Valentin Ceaușescu, la o casă a unui prieten comun, cu o funcție în politică. Am stat de vorbă cu el, dar nu s-a realizat nimic”.

„Povestea cu Heerenveen s-a născut în Belgia, la Charleroi, aveam un agent maghiar de la Bruxelles, care a venit cu această propunere, nu extraordinară din punct de vedere financiar, dar la final de carieră m-am gândit serios.

Am făcut vreo două drumuri în Olanda, prima dată mi s-a părut prea liniște, dar organizarea era foarte bună. La un meci cu Anderlecht, a venit tot staff-ul lui Heerenveen și mi-am dat cuvântul că voi merge acolo.

A fost o alegere bună pentru mine, pentru că fotbalul olandez îi avantajează pe atacanți, ca să vină lumea la stadion, iar mie mi-a convenit foarte mult.

Felul meu de a fi, am fost profesionist, dar și pentru mine a fost o surpriză să fiu ales cel mai bun atacant din 100 de ani ai clubului, mai ales că a fost o competiție acerbă, cu o companie selectă, cu fotbaliști precum: Ruud Van Nistelrooy, Huntelaar. A fost o veste extraordinară, cu ocazia centenarului din Olanda, care se va ține anul viitor”, a mai spus Rodion Cămătaru pentru FRF.

„Mă simt împlinit din toate punctele de vedere”

„Antrenorul meu la Heerenveen era și directorul pe școala olandeză, pe care am făcut-o șase luni, eu n-am început această meserie, pentru că nu am fost atras, și într-un fel bine am făcut.

Aș fi stat la mână unor investitori, care au oricând au cunoștințe mai mari decât antrenorii, glumesc evident, dar înțelegeți ideea.

Faptul că nu mi-a plăcut meseria de antrenor, am simțit să fac afaceri, având și experiența anilor din Belgia și Olanda și având și un sfat al unui mare om de afaceri, care mi-a spus să mă mișc repede, pentru că locurile se ocupă. Sunt împlinit din toate punctele de vedere și ca fost fotbalist și ca om de afaceri”, a continuat fostul atacant al naționalei.

„Întotdeauna am simțit câți din echipă s-au dus și câți au rămas și e imposibil să nu te ducă gândul la când ți-o veni rândul. Va veni pentru toți… din păcate această celebră echipă, Craiova Maxima, nu toți jucătorii ei au avut posibilități să se descurce după revoluția din 89, eu credeam că toți vom trăi decent, dar din păcate nu a fost așa.

Fotbalul e de scurtă perioadă, în care trebuie să gândești și viitorul, dar unii nu au făcut așa, au rămas la echipe mici care au dat faliment, pentru că s-au desființat, după ce statul nu a mai băgat bani în ele.

Am plâns la semifinala cu Benfica, ăla a fost un moment pe care mi l-am amintit de zeci de ori”, a mai spus Rodion Cămătaru.