Rodion Cămătaru nu mai vrea două echipe în Craiova: „E prea mult! Fiul lui Mititelu a dorit să mă pună președinte”

Fostul atacant al oltenilor a recunoscut și că Adrian Mititelu Jr. l-a ofertat în vară pentru postul de președinte al lui FC U Craiova 1948.

Rodion Cămătaru nu mai vrea două echipe în Craiova

ca în Craiova să nu mai existe două echipe, explicând care sunt detrimentele existenței celor două formații rivale în oraș:

„Cred că e prea mult pentru Craiova cu două echipe și din punct de vedere economic și din punct de vedere al fanilor care s-au împărțit.

Pentru fotbal e bună o astfel de rivalitate, dar ținând cont că orașul e mai slab din punct de vedere economic față de Timișoara sau Cluj, e cam mult”.

„Am mai vorbit cu domnul Rotaru, am vorbit și cu fiul domnului Mititelu, care m-a ofertat în vară să vin pe postul de președinte al echipei, dar am refuzat”, a mai spus Rodion Cămătaru, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe .

„Nu prea îmi place să mai apar în public!”

și a recunoscut că nu mai vrea să apară în public, fiind mulțumit cu ce a construit de-a lungul timpului în viața sa:

„Nu prea îmi place să mai apar în public, ultima dată am fost observator de joc și observator federal. Reveniseră cu multe examene, eu eram cu ale mele, nu mai aveam timp. Am tot ce am nevoie, nu vreau ceva mai mult”.

„Nu mai acuz pe nimeni că nu am jucat la mondial, Ienei mi-a spus că îi pare rău că nu m-a băgat la meciul cu Irlanda, nu mai are rost să vorbesc.

M-am încălzit la pauză, doar, doar mă bagă și pe mine. Ne trebuia victorie, iar noi am jucat o perioadă fără vârf”, a mai spus Rodion Cămătaru despre regretul carierei sale.