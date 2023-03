România, “campioană” în UE la tuberculoză. Numărul cazurilor a crescut cu 15% în numai un an, avertismentul specialiştilor

Centrul European de Prevenție şi Control al Bolilor arată în cel mai recent raport al său că România este statul din Uniunea Europeană cu cele mai multe cazuri de tuberculoză. Față de anul trecut, în ţara noastră s-a înregistrat o creștere cu 15% a numărului de cazuri raportate la nivel național.

Bucureştiul are cele mai multe cazuri de tuberculoză

În anul 2022, în România s-au s-au înregistrat 8.824 de cazuri de tuberculoză, în creștere cu peste 1.000 față de anul precedent. Cei mai mulţi bolnavi de tuberculoza au fost înregistraţi în municipiul București, capitala fiind urmată de județele Iași, Dolj, Constanța și Bacău.

Una dintre explicaţiile medicilor pentru această creştere exponenţială este legată de restricţiile din pandemie. “Pandemia a scăzut accesibilitatea populației la servicii de sănătate. Tuberculoza este o boală în general tăcută. Pacientul ajunge la doctor după mai mult timp decât ar trebui.

Orice tuse care persistă peste trei săptămâni, chiar tratată de medicul de familie, are indicația de a ajunge la specialist. Evoluția în sine a bolii duce la erodarea țesutului pulmonar care poate să prindă și vasele de sânge și atunci există riscul unei hemoptizii, deci tuse cu sânge, care să fie fatală”, a declarat Lavinia Danciu, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, citată de .

O , care ridică serioase obstacole în controlul tuberculozei în întreaga lume. Dacă în prezent, în România, tuberculoza cu tulpini sensibile are o rată de vindecare de peste 83%, cea cu tulpini rezistente la medicamente are șanse de vindecare sub 50%, după cum subliniază dr. Adriana Socaci, președinte secțiunea tuberculoză a Societății Române de Pneumologie.

Între simptomele tuberculozei amintim: lipsa poftei de mâncare și scădere în greutate; febră; transpirație nocturnă;

scăderea anormal de rapidă a forței musculare; tuse persistentă de peste de trei săptămâni; tuse cu sânge; respirație cu dificultate.

Diagnosticul de tuberculoză pulmonară se stabileste prin radiografie sau computer tomograf la nivel pulmonar, recoltare sânge și salivă şi testare cutanată. În ceea ce priveşte profilaxia, ea se realizează prin administrarea vaccinului BCG copiilor la 2-7 zile de la naștere, evitarea zonelor aglomerate, spălarea corectă a mâinilor,

evitarea contactului cu persoanele aflate în perioada de contagiozitate.

Managerul Institutului Pneumoftizologie “Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, a atras şi ea atenția asupra în România. “Din păcate, decesul din cauza tuberculozei începe să fie o realitate tristă, o realitate pe care am trăit-o mai puțin înainte de 2019. Suntem țara cu cel mai mare număr de cazuri de tuberculoză din Uniunea Europeană”, a declarat ea, la .

În continuare, medicul a atras atenţia asupra unui fenomen constatat tot mai des în ultima perioadă, respectiv cazuri care nu sunt localizate doar la nivelul aparatului respirator. “Vorbim de o creștere a cazurilor și în zona de tuberculoză extrapulmonară”, a explicat Beatrice Mahler.