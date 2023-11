România – Elveția, în etapa 10 din preliminariile EURO 2024. Totul pentru un punct

Meciul România – Elveția are loc marți, 21 noiembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 10-a, ultima, a grupei I din preliminariile EURO 2024. După runda precedentă, ambele naționale sunt calificate, România ocupând locul 1 și Elveția poziția secundă. Miza partidei este foarte mare, în sensul în care câștigătoarea grupei se va afla în a doua urnă valorică.

Unde se joacă meciul România – Elveția, în etapa 10 din preliminariile EURO 2024

Întâlnirea România – Elveția se dispută marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45 pe Arena Națională din Capitală, în ultima etapă, a 10-a, din grupa I a campaniei de calificare la turneul final al EURO 2024. Este finala pentru locul 1 în grupă, pentru că și elvețienii, calificați mai mult datorită victoriei României în fața Israelului, vin să câștige, pentru a avea o urnă mai lejeră la tragerea la sorți a grupelor.

toate biletele fiind epuizate. S-au vândut 50.000 de bilete, dar cererea a fost de mai bine de două ori peste această cifră, elvețienii primind doar 289 de bilete, ca urmare a faptului că, fiind convinși că vor bate Israel și Kosovo vor veni la București în vacanță, au refuzat biletele oferite de FRF!

Cine transmite la TV partida România – Elveția

Partida România – Elveția se joacă marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a 10-a, ultima, din grupa I a preliminariilor EURO 2024. Ea va fi transmisă în direct și în exclusivitate de postul Antena 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, marți, 21 noiembrie, va fi o vreme cu cer variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, după care soarele se va ascunde în nori, dar fără a exista vreun pericol de a ploua. Maxima zilei a atins 12 grade la ora amiezii, iar la ora meciului vor fi în jur de 7 grade.

Arbitrul partidei este un nume cunoscut din fotbalul italian, Davide Massa, 42 de ani, cu care fotbalul românesc nu a obținut nici o victorie. Naționala de tineret U21 a pierdut cu 3-1 în Danemarca în 2016 și cea mare în același an amicalul cu Ucraina, 3-4, iar la cluburi CFR Cluj a făcut 1-1 acasă cu Randers și acel celebru 2-3 cu Dudelange.

Ce jucători lipsesc din confruntarea România – Elveția

Cu siguranță, În afara suspendatului Mihăilă, după meciul cu Israel nu au mai apărut alți indisponibili. Absenții sunt aceiași de la partida precedentă, Manea, Camora, Man, Sorescu plus acum Mihăilă. Au foarte mari șanse să joace din primul minut Marius Marin, Florinel Coman și Moruțan, iar Alibec e favorit în fața lui Pușcaș.

La elvețieni, butoiul cu pulbere este în vestiar gata să explodeze în orice moment. nemulțumit de poziția în care e folosit față de Leverkusen, unde dă cu totul alt randament, mult mai bun decât la echipa națională. Alt nume important, Shaqiri, va începe probabil din nou de pe bancă, nici cu el Murat Yakin neavând o relație prea bună.

Cote la pariuri la jocul România – Elveția

România este momentan pe primul loc în grupă, neinvinsă în nouă partide, dar pentru casele de pariuri echipa care pornește cu prima șansă în acest meci, deși se joacă la București, este cea a Elveției, cotă 2,10 pentru a ieși învingătoare. „Tricolorii” au cotă 3,75 pentru a ieși ei învingători. Șansă dublă X2 are cotă 1,30, iar șansă dublă 1X cotă de 1,80. Un gol al oaspeților ajunge tot la 1,30, o reușită românească la 1,60.

La București s-au jucat patru partide directe de-a lungul timpului. Plus alte două meciuri au avut loc la turnee finale, 1-4 la CM 1994, în SUA, când în ciuda eșecului România a ajuns în sferturi de finală și 1-1 la EURO 2016. Din cele patru partide de la București, „tricolorii” au câștigat trei și au pierdut cu 2-1 în meciul care ne putea duce la turneul final al CM 1982, oaspeții obținând doar un succes de palmares, pentru că nu aveau nici o șansă. Am învins cu 4-2 în 1966, dar imediat am luat-o la Zurich cu 7-1, în 1968 cu 2-0, în grupa de CM care ne-a dus în Mexic 1970 și în 1991 cu 1-0.