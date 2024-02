România interzice participarea gigantului chinez Huawei la rețeaua 5G din țară. Risc pentru securitatea Uniunii Europene

România interzice din țară, potrivit unei decizii care a apărut, joi, 29 februarie, în Monitorul Oficial. Hotărârea a fost luată în temeiul legii 163/2021.

Participarea gigantului chinez Huawei la rețeaua 5G din România, respinsă

Aceasta prevede adoptarea unor noi măsuri, din cauza suspiciunilor privind implicarea Chinei în activități de spionaj. Executivul arată că există anumite riscuri și amenințări la adresa securității naționale și a Uniunii Europene.

ADVERTISEMENT

„Decizie privind respingerea solicitării pentru obținerea autorizării echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies SRL, Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Tchnologie Co., Ltd.

În temeiul legii 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și al parteneriatelor strategice bilaterale”, arată hotărârea publicată în Monitorul Oficial.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, țările membre și Comisia Europeană au întocmit un raport, după ce . Printre acestea se număra și România.

Țările din UE se supun unui „risc puternic de dependență persistentă”

În 2023, țara noastră a oferit permisiune, în acest sens, companiei Lenovo, deși Comisia Europeană recomanda să nu permită firmelor din China să intre pe piață. Suspiciunile privind compania Huawei au apărut de câțiva ani.

ADVERTISEMENT

Reprezentanții Comisiei Europene precizau că gigantul Huawei ar putea fi controlat de statul chinez. În acest context, țările din Occident s-ar supune unui „risc puternic de dependență persistentă”.

În ceea ce privește țara noastră, din 2021 a fost instituită o lege care permite eliminarea companiilor chineze de pe piață, având în vedere bănuielile mai sus menționate. Acum, România respinge accesul Huawei la rețeaua 5G națională.

ADVERTISEMENT

Conform unui studiu efectuat în 2021 de firma de avocatură Dentons și cea de consultanță Audytel, Huawei ar pierde 2,7 miliarde de euro după decizia României de a interzice compania pe piața de telecomunicații, în urma adoptării legii 5G.