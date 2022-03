“Tricolorii”, întoarcere cu peripeții din Israel! Toate bagajele au rămas la Tel Aviv. Care este motivul. Exclusiv

România a remizat, scor 2-2, în deplasarea din Israel, la al doilea meci al lui Edi Iordănescu pe banca tehnică. , însă evoluția slabă din repriza secundă i-a costat victoria pe Chiricheș și compania.

“Tricolorii”, întoarcere cu peripeții din Israel! Bagajele au rămas la Tel Aviv

Nici după meci naționala României nu a scăpat de emoții. Echipa s-a întors în țară cu o cursă charter imediat după meci, însă, din informațiile FANATIK, bagajele au rămas la Tel Aviv.

Motivul ține unul de organizare. “Tricolorii” au ajuns destul de târziu la aeroport și chiar dacă vorbim de o cursă charter, nu mai era timp suficient de îmbarcare. Avionul trebuia să plece până într-o anumită oră, altfel ar fi putut zbura abia dimineața următoare.

Naționala s-a întors cu charterul, bagajele cu o cursă de linie

Pentru a se încadra în acest interval, oficialii au luat decizia de a lăsa bagajele în urmă, care au fost trimise o zi mai târziu cu o cursă de linie.

A fost o deplasare dificilă în Israel pentru naționala României, “tricolorii” având bătăi de cap și din cauza cazurilor COVID care au apărut după meciurile cu Grecia. Ei au fost supuși testărilor repetate în momentul în care au ajuns la Tel Aviv:

“După aproape 4 ore de la decolarea de pe aeroportul Henri Coandă, contabilizând zborul de 2h30’, testarea COVID la sosirea la Tel Aviv plus drumul cu autocarul, tricolorii au ajuns la hotelul care îi va găzdui până marţi, ziua amicalului cu Israel”, a fost mesajul postat de FRF duminică seara, în momentul în care a ajuns echipa.

Edi Iordănescu, debut dificil pe banca naționalei: “Să analizăm contextul, unul extrem de greu. Știți prin ce am trecut și cât de greu ne-a fost”

Pentru a fost un debut dificil pe banca echipei naționale. Lotul României a fost afectat de viroză, gripă și COVID, iar selecționerul a pierdut mai mulți jucători și a fost nevoit să convoace de urgență alții:

”Să analizăm contextul, unul extrem de greu. Știți prin ce am trecut și cât de greu ne-a fost. Au fost momente bune, am arătat un fotbal bun, am arătat că putem să ne organizăm foarte bine. Dacă eram mai atenți, puteam pleca cu un rezultat bun. Am avut doi adversari competitivi.

Israelul a marcat cinci goluri Austriei. Am făcut o primă repriză foarte bună, cu momente de reacție foarte bune. Prima repriză a fost totală.

Repriza a doua am pierdut energie, așa am pierdut inițiativa și teren. Prin ce am trecut în aceste zile, mă așteptăm să se întâmple asta. Trebuie să analizăm ce a fost bine și ce a fost mai puțin bun”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului cu Israel.