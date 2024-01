România, joc lent şi fără imaginaţie în atac cu Spania! Cum s-a făcut diferenţa de 12 goluri

Naţionala României a pierdut şi al doilea meci de la Campionatul European de handbal masculin. , la capătul unui meci în care nu am contat decât în primele 18 minute.

România, început curajos şi cam atât!

Confruntarea a început foarte bine pentru . Foarte montaţi au mers cap la cap cu ibericii şi chiar au condus la două goluri după 10 minute, scor 5-3. Dar echilibrul a rezistat doar 18 minute, când ibericii au pus stăpânire pe joc.

Au urmat minute în care Spania a marcat cinci goluri consecutiv, sinonime cu o desprindere decisivă în meci, deşi a fost doar prima repriză. La cabine s-a intrat cu scorul de 17-12 pentru iberici, care nu au forţat în partea secundă, dar au reuşit să mărească diferenţa.

Desfăşurarea a fost asemănătoare jocului cu Austria când am început bine, am ţinut aproape de adversari, dar în partea secundă am căzut la toate capitolele. La fel şi cu Spania, jocul din repriza secundă a fost foarte modest.

Nu a mai funcţionat nici poarta!

Atacul nostru a avut de suferit pe tot parcursul meciului. O eficienţă a atacurilor de doar 41% şi a şuturilor de 52%, adică din 46 de şuturi am marcat doar de 24 de ori. Perez de Vargas şi-a revenit după ce a scos o singură minge în faţa Croaţiei.

În faţa “tricolorilor”, portarul Barcelonei a avut un procentaj de 36%, cu 14 parade din 38 de şuturi. În schimb, poarta României nu a funcţionat la fel ca în primul meci. Iancu şi Dan Vasile au avut procentaje modeste.

Iancu a scos 6 mingi din 24 de şuturi (25%), în timp ce Dan Vasile a avut 1 intervenţie din 15 şuturi, doar 6%. Astfel, ibericii nu au avut probleme să se desprindă şi să marcheze destul de uşor.

Joc lent, fără imaginaţie!

România suferă la capitolul joc colectiv. Multe momente în care jucătorii României au fost lipsiţi de idei în atac. Am fost lenţi, fără să reuşim să punctăm pe contraatac sau faza a doua. În aceste condiţii, golurile au venit greu.

Dovadă sunt cele aproape 300 de pase în plus pe care le-am avut faţă de adversari, ceea ce înseamnă foarte multe atacuri poziţionale duse până la limita jocului pasiv. În schimb, ibericii au reuşit multe goluri uşoare.

Iar în final, ele au venit în 7 contra 6. Xavi Pascual a încercat din nou să evolueze fără portar pe faza de atac, dar tactica s-a dovedit falimentară, în condiţiile în care “tricolorii” pierdeau des mingea şi le ofereau goluri pe tavă ibericilor.

Ionuţ Nistor şi Călin Dedu au fost cei mai buni marcatori ai “triocolorilor”, cu câte 4 goluri. Pentru iberici, Aleix Gomez a marcat 8 goluri. România joacă ultimul meci de la Euro marţi, de la ora 19:00, împotriva Croaţiei.

22 de ratări a avut România în faţa Spaniei

6 mingi din 24 a apărat Iancu