România, prezență modestă la Forumul Economic de la Davos. „Ne ducem să discutăm securitatea europeană cu miniștrii din Pakistan și Kuweit”

Dacă mulți lideri europeni, precum Maia Sandu sau președintele Poloniei, au profitat în aceste zile de întrunirile avute la Forumul Economic de la Davos, țara noastră are, ca de fiecare dată, o prezență extrem de modestă.

Iohannis, absent de la Davos

Șeful diplomației României, la Forumul Economic de la Davos, acolo unde în acest an 52 de șefi de stat sau de guvern participă la ediția din acest an. De altfel, România nu are o tradiție de a fi prezentă la Davos, Petre Roman în 1991 și Ion Iliescu în anul următor fiind singurii lideri ai țării care au participat la acest eveniment.

ADVERTISEMENT

Spre exemplu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat pe conturile ei întrunirile avute în aceste zile la Davos. Lista îi include pe Xavier Bettel, prim-ministrul Luxemburgului, noul Președinte al Confederației Elvețiene, Alain Berset, Odile Renaud-Basso, președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Werner Hoyer, președintele Băncii Europene pentru Investiții și chiar pe Mark Rutte, premierul Olandei.

„Există un preşedinte român prezent la Davos, discutând cu diverşi şefi de guvern, Rutte & gang. Doar că – o să fiţi desigur surprinşi – acela nu e Johannis. Sperăm ca pe lângă alte urgenţe să pună o vorbă bună şi in dosarul România-Schengen, că altcineva n-are cine”, a comentat analistul politic Sorin Ioniță prezența activă de la Davos a președintei Maia Sandu.

ADVERTISEMENT

Sigur, în acest an de la Davos lipsesc atât președintele SUA, Joe Biden, cât și președinții Chinei și Franței, ca și noul premier al Marii Britanii, Rishi Sunak. Pe de altă parte, nu mai puțin de 116 miliardari sunt așteptați în Elveția la această ediție a WEF, un record.

Este prezentă la Davos Ana Birchall, fost ministru al justiției, în prezent angajată la Nuclearlectrica, cea care a fost prezentă la Davos și în anul 2019, când ocupa funcția de vice-premier, iar România deținea președinția rotativă a UE. În acest an a participat în calitate de speaker la un panel având ca temă criza energetică.

ADVERTISEMENT

La Davos va fi prezent însă și ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, fiind invitat la eveniment de Preşedintele Forumului, Børge Brende, fost ministru al afacerilor externe al Norvegiei. Acesta va participa vineri, în calitate de vorbitor principal, la dezbaterea cu tema «A New Helsinki for the World», alături de omologii săi din Slovenia, Kuweit, Pakistan, şi de preşedintele consiliului director al Freedom House, Jane Harman. „În cadrul dezbaterii, ministrul român va aborda elemente de interes privind evoluţiile geopolitice actuale şi necesitatea consolidării dialogului la nivel global în materie de securitate”, se arată într-un comunicat al MAE.

Iohannis nu este interesat de subiect

Andrei Țăranul, profesor de științe politice la SNSPA, susține că forumul de la Davos este locul unde se întâlnește zona neoficială a capitalului și finanțelor cu zona oficială a liderilor de stat și Guvern, și deplânge faptul că țara noastră este reprezentată acolo doar de ministrul de externe.

ADVERTISEMENT

„La Davos suntem reprezentați la nivelul ministrului de Externe din nefericire. Vedem că sunt șefi de stat și de Guvern importanți. Poate ar fi trebuit să avem o reprezentare mai importantă, spun și eu. Se și putea schia acolo, spre deosebire de pârtiile din România.

ADVERTISEMENT

Președinta Maia Sandu a fost prezentă acolo și scopul domniei sale a fost și este acela de a nu se uita că nu doar Ucraina este în pericol, dar și toate țările precum Republica Moldova și Georgia care încearcă să iasă de sub umbrela Federației Ruse”, a declarat la Euronews România profesorul Andrei Țăranu.

Cătălin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București și fost ambasador la Helsinki, este de părere că România lipsește complet de pe harta diplomației într-un moment în care țările din jur, precum Polonia sau Republica Moldova, se bat pentru propriile interese la cel mai înalt nivel. Acesta subliniază că de politică externă.

De altfel, ultimul consilier pe politică externă al președintelui Iohannis a fost chiar Bogdan Aurescu, iar postul a rămas vacant din 2019, atunci când acesta a ajuns în Guvernul Orban.

„Ca să ai eșecuri trebuie să ai proiecte care să nu-ți iasă. Dar care este proiectul eșuat al diplomației românești? Niciunul, pentru că observăm că de când Iohannis a devenit președintele țării, el are o non-politică externă. Mai iese din când în când să ne spună ceva, ministrul de externe ne mai spune și el câte ceva călduț, dar altfel România nu are nimic. Adică te duci să discuți securitatea europeană într-o stațiune de schi cu miniștrii din Pakistan și Kuweit?

Diplomația, într-un regim semi-prezidențial cum este România, depinde în primul rând de președinte și administrația prezidențială. Ori președintele este absent, doarme în papuci de mulți ani și cred că nici măcar acum nu are un consilier pe politică externă. Ce dovadă mai bună că acest subiect nu-l interesează? Un atribut esențial al președinției nu-l interesează. Poate că nu are anvergura să înțeleagă acest domeniu”, a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu.

Acesta subliniază că președintele trece printr-un moment dificil al mandatului său, cu marile sale proiecte eșuate, presiuni cu cazul plagiatului lui Lucian Bode și apropierea rotativei guvernamentale.

„Președintele este și într-o fază foarte proastă a mandatului, în care mai are încă un an și jumătate la Cotroceni, dar urmează să vină rotativa guvernamentală iar Nicolae Ciucă, alesul său, va cădea de pe singurul piedestal pe care l-au pus și se va pierde în mulțime. Rămâne fără prim-ministru, cu toate proiectele praf, legile educației este mega-dezastru și cred că acum e în buncăr, unde se ascunde de toate problemele. Cu atât mai puțin conta pentru el să fie la Davos”, a mai declarat Cătălin Avramescu pentru FANATIK.