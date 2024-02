România primește susținere militară olandeză. Ministrul apărării transmite că mai multe aeronave F-16 sunt pe cale să sosească

vor ajunge șase noi avioane de luptă de tip F-16. Livrarea se face în următoarele luni din Olanda, potrivit anunțului ministrului apărării, Angel Tîlvăr.

Olanda trimite noi aeronave F-16 pentru întărirea flancului estic al NATO în România

Centrului European de Pregătire F-16 din România, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, în urma întrevederii cu Kajsa Ollongren, omologul său din Regatul Țărilor de Jos.

Această decizie a fost luată de către autoritățile române, competente în acest domeniu, având în vedere contextul întăririi apărării flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre.

Într-o postare pe Facebook, Tîlvăr a exprimat recunoștința pentru contribuția semnificativă a Guvernului olandez prin dislocarea de trupe și tehnologie militară de înaltă performanță în România, inclusiv aeronavele F-16, menită să sprijine eforturile de securizare a flancului estic al NATO.

„Încă şase aeronave F-16 olandeze vor sosi la Centrul European de Pregătire F-16 din România în următoarele luni. Am mulţumit doamnei Kajsa Ollongren, ministrul apărării din Regatul Ţărilor de Jos, cu care am avut o întrevedere în marja Conferinţei de Securitate de la München, pentru decizia Guvernului de la Haga de a contribui substanţial, prin dislocarea de trupe şi tehnică militară de înaltă performanţă în România, inclusiv prin aeronave F-16, la întărirea apărării flancului estic al NATO şi, în particular, a regiunii Mării Negre”, a scris Angel Tîlvăr pe Facebook.

Colaborarea militară între România și NATO se consolidează

Ministrul Apărării a subliniat, de asemenea, progresele înregistrate în programele comune de instruire, precum și participarea militarilor olandezi la Grupul de Luptă NATO condus de Franța în anii 2022 și 2023.

De asemenea, a fost discutată și dislocarea a trei aeronave MQ-9 Reaper fără pilot în România pe parcursul anului 2024, alături de prezența aeronavelor la Centrul European de Pregătire F-16 din Fetești.

În ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, ministrul Tîlvăr a menționat angajamentul ferm al României de a oferi asistență pentru instruirea piloților ucraineni la Centrul European de Pregătire F-16, în momentul în care aceștia vor fi pregătiți să înceapă antrenamentele la Fetești.

„În ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, am amintit sprijinul ferm al României pentru instruirea piloţilor ucraineni în cadrul Centrul European de Pregătire F-16, atunci când aceştia vor atinge nivelul de pregătire care le va permite începerea antrenamentelor la Feteşti", a mai precizat Angel Tîlvăr.