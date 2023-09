România U21 caută a patra calificare consecutivă la Euro. Cătălin Cîrjan: „Mergem să câștigăm”

România U21 caută a patra calificare consecutivă la Campionatul European. Sub comanda noului selecționer Daniel Pancu, „tricolorii mici” vor debuta pe 12 septembrie .

Cătălin Cîrjan a fost convocat de Daniel Pancu pentru meciul din deplasare al României U21 cu echipa similară a Albaniei. La începutul acestui an, fotbalistul Rapidului .

Fostul fotbalist al lui Arsenal a fost lăsat în afara lotului de Emil Săndoi pentru meciurile României U21 din luna martie și a refuzat convocarea la naționala României U20. Convocat de Daniel Pancu în lot, Cătălin Cîrjan este motivat și crede în calificarea „tricolorilor mici” la turneul final.

„Mă simt foarte bine. Este un lucru extraordinar să fiu la echipa națională. Orice jucător își dorește asta și sunt foarte fericit să fiu aici. Este o nouă campanie, sunt mândru să fiu aici, sunt fericit și sper să începem cu dreptul.

(n.r. a patra calificare consecutivă) Ar fi un lucru extraordinar să ne calificăm din nou. Toți ne dorim asta, este un grup unit aici la U21 și sper să ne calificăm la Campionatul European.

Trebuie să pornim cu gândul de a lua primul loc. Mergem la fiecare meci să câștigăm și la sfârșitul campaniei ne dorim să fim pe primul loc”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit FRF TV.

Cătălin Cîrjan, motivul pentru care a ales Rapid: „Mi-am dorit o nouă provocare”

Cătălin Cîrjan a sosit în această vară la Rapid, sub formă de împrumut pentru un sezon de la Arsenal, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Tânărul fotbalist este extrem de mulțumit de alegerea făcută și de condițiile din Giulești.

„Mi-am dorit o nouă provocare. Am vrut să-mi demonstrez că pot să joc la seniori. Am avut un început bun la Rapid, am avut câteva meciuri în cantonament foarte bune. După două meciuri la începutul campionatului.

Mă simt foarte bine la Rapid și sunt fericit în România. Am făcut o alegere bună, avem condiții foarte bune la Rapid. Asta ar fi un plus pentru mine”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan, dezvăluiri de la Arsenal: „Arteta m-a ajutat foarte mult”

Cătălin Cîrjan a ajuns la juniorii lui Arsenal în vara anului 2019. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani nu a apucat să debuteze în tricoul echipei mari a lui Arsenal, însă s-a antrenat în mai multe rânduri alături de starurile vicecampioanei din Premier League.

„(n.r. cu ce jucători te identifici?) Nu știu să spun. Aș vrea să las suporterii să decidă asta. Mi-a plăcut mult foarte mult Mutu și Hagi. Încerc să iau ce e mai bun de la fiecare jucător.

M-a ajutat foarte mult domnul Arteta. Mereu a avut sfaturi pentru mine, pentru că a jucat pe un post similar. M-au ajutat mereu și colegii Granit Xhaka, Martin Odegaard.

Au fost extraordinari cu mine și m-au ajutat foarte mult. (n.r. sfatul lui Arteta) Să mă bucur de fotbal. Să intru pe teren cu zâmbetul pe buze”, a încheiat Cătălin Cîrjan.