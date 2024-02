Românii au talent, 9 februarie 2024, sezonul 14. Surprize totale în prima ediție a show-ului de la Pro TV

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii emisiunii Românii au talent! Sezonul 14 al show-ului de la Pro TV urmează să înceapă pe data de 9 februarie 2024. Emisiunea este una dintre cele longevive din România, iar telespectatorii abia așteaptă să cunoască noii concurenți care vor da tot ce este mai bun pentru a-i impresiona pe jurați. În prima ediție a show-ului de la Pro TV vor fi multe surprize, după cum au anunțat organizatorii!

La ce oră începe Românii au Talent, sezonul 14, ediția din 9 februarie 2024

Românii au talent, cel mai iubit și urmărit show de divertisment din țară, își deschide porțile pentru sezonul cu numărul 14. Emisiunea concurs se întoarce la Pro TV și pe VOYO, începând de vineri, 9 februarie 2024, de la ora 20.30.

ADVERTISEMENT

Noul sezon se anunță a fi unul palpitant, cu momente magice și multe surprize! Telespectatorii îi vor putea urmări pe concurenții care vor ridica sala în picioare cu talentele lor nebănuite. În ceea ce privește juriul Românii au talent, acesta va fi format din Andra Măruță, Mihai Bobonete, Andi Moisescu şi Dragoş Bucur. Șefii trustului au transmis că și prezentatorii rămân aceeași, adică celebrii Smiley şi Pavel Bartoş, care se pregătesc să aducă iar voia bună în noul sezon Românii au talent.

În 2023, emisiunea a început în luna ianuarie. O singură dată, Românii au talent a debutat în luna martie, în sezonul cinci. Preselecțiile sezonului 14 au început în luna septembrie 2023, iar participanții care au fost selectați abia așteaptă să îi uimească pe cei patru jurați, pentru a trece în etapa următoare. În plus, și golden buzz-urile românii au talent sunt pregătite să trimită anumiți concurenți direct în semifinale!

ADVERTISEMENT

Cine sunt jurații de la Românii au talent, sezonul 14

sunt în continuare aceeași. Fanii show-ului îi vor putea vedea în continuare pe Andra Măruță, Mihai Bobonete, Andi Moisescu şi Dragoş Bucur. Deși pe la masa juriului au trecut multe vedete, singurii care nu au părăsit show-ul sunt Andra și Andi Moisescu. Nici prezentatorii show-ului de la PRO TV nu s-au schimbat în cele 13 sezoane, iar Smiley și Pavel Bartoș au rămas devotați postului de televiziune.

„Cred că experiența de la televizor, din fața ecranului, este total diferită față de asta live, de aici, de la masa juraților. Pentru că voi veți vedea rezultatul muncii întregii echipe.

ADVERTISEMENT

Eu văd rezultatul muncii unui om care vine pe scenă și face aia. Voi vedeți totul. Vedeți montaj, vedeți sunet, vedeți lumini, vedeți costume, vedeți ce înseamnă echipa Românii au talent. Și de data asta chiar veți vedea ceva care este dus la o cotă foarte înaltă. De asta mi-e teamă de sezonul 15. Și cu toate astea îmi doresc să văd și mai și. Dar până atunci, sezonul 14 mi se pare cel mai bun sezon de Românii au talent”, a declarat Mihai Bobonete, pentru Pro TV, înainte de începerea sezonului 14 Românii au talent.

Cine a câștigat Românii au talent, sezonul 13

Sezonul 13 al show-ului de la Pro TV s-a terminat în mai 2023, iar , un puști de 7 ani din Botoșani, care a plecat acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu de 120.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte emoționat că am putut să dau o impresie bună și oamenii m-au votat. Nu mă așteptam să câștig. Am avut multe emoții și cred că am transmis. I-aș sfătui pe toți să vină la Românii au talent pentru că știu că toți au un har”, declara Rareș, după ce a aflat că este învingătorul show-ul Românii au talent, sezonul 13.

Momente virale la Românii au talent

De-a lungul celor 13 sezoane Românii au talent, telespectatorii au avut parte și de momente speciale. Unii concurenți au oferit cele mai virale momente din cadrul celui mai urmărit show de divertisment din țară.

Veronica Khistova, în vârstă de 14 ani, a făcut pe scena de la Românii au talent, în sezonul 10. Adolescenta din Ucraina a prezentat un număr de acrobație dificil, așa că jurații au trimis-o direct în etapa următoare a emisiunii. Momentul ei a fost unul dintre cele mai urmărite, iar pe Youtube are peste 24 de milioane de vizualizări.

Și Stevie Starr, bărbatul care se prezenta drept „regurgitator profesionist“, a fost în centrul atenției în sezonul 9 Românii au talent. Scoțianul poate înghiți aproape orice, iar momentul său de la audiții a strâns peste 4,3 milioane de vizualizări pe Youtube.

O altă concurentă care a uimit în sezonul 9 a fost Ana-Maria Pantaze, croitoreasa cu voce de aur. Ea a ajuns direct în semifinale, după ce a primit Golden Buzz. În marea finală, telespectatorii au votat-o și au desemnat-o câștigătoarea Românii au talent. În audiții, momentul ei a strâns peste 7 milioane de vizualizări pe Youtube.

Câți bani ia marele câștigător al emisiunii

La fel ca-n anii trecuți, marele câștigător al emisiunii Românii au talent va pleca acasă cu 120.000 de euro și cu trofeul. În realitate, însă, suma este impozitată de către stat, așa că cel care va ieși învingător va avea în conturi mai puțin cu 19.200 de euro, pentru că statul român va lua 16% din sumă.

În 2016, Laura Bretan, câștigătoarea sezonului 6 Românii au talent, a declarat că nu a primit suma de 120.000 de euro și îi acuza pe producătorii show-ului de la Pro TV că nu vrea să-i dea banii. În contractul pe care l-a semnat, postul tv preciza că banii se vor vira în cont în termen de 120 de zile (4 luni), lucru care s-a și întâmplat în cazul Laurei Bretan.