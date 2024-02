Jurații Românii au talent 2024. Ce surprize se pregătesc la masa juriului emisiunii de la Pro TV, sezonul 14

Vești bune pentru fanii emisiunii Românii au talent! Emisiunea-concurs de la PRO TV revine cu sezonul 14 în 2024. În ultimii 13 ani, concurenții care au urcat pe scenă au avut șansa de a străluci în lumina reflectoarelor, iar unii dintre ei chiar au reușit să câștige marele premiu de la Românii au talent. Acum, show-ul este pregătit să revină cu un nou sezon. Cine vor fi jurații Românii au talent 2024? Surpriză mare pentru telespectatori!

Cine sunt jurații emisiunii Românii au talent 2024

Românii au talent este una dintre cele mai longevive emisiuni de pe piața media din România, debutând în anul 2011. În ultimii 13 ani, show-ul de la PRO TV a adus bucurie celor care și-au făcut curaj să-și arate talentele la televizor.

Așadar, în 2024, , iar filmările sunt în toi. Sezonul 13 Românii au talent s-a terminat în mai 2023, iar marele câștigător a fost Rares Prisăcariu, un puști de 7 ani din Botoșani, care a plecat acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu de 120.000 de euro.

„Sunt foarte emoționat că am putut să dau o impresie bună și oamenii m-au votat. Nu mă așteptam să câștig. Am avut multe emoții și cred că am transmis. I-aș sfătui pe toți să vină la Românii au talent pentru că știu că toți au un har”, spunea Rareș, după ce a aflat că este învingător.

Când începe Românii au talent 2024

În luna septembrie 2023, echipa de producție de la PRO TV anunța că a pornit în căutarea oamenilor talentați, iar preselecțiile au început pe 10 septembrie, Iași (Hotel Unirea) și 17 septembrie, Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome). Ultima oprire a fost la București, pe 23 și 24 septembrie, la Hotel World Trade Center, unde cei talentați au avut șansa să se înscrie în cel de-al 14-lea sezon Românii au talent.

La vremea respectivă, cei mai iubiți prezentatori de la Românii au talent îi îndemnau pe toți să lase emoțiile deoparte și să se înscrie la cel mai tare show de televiziune. „Abia așteptăm să vedem cum va fi sezonul 14. Înscrierile sunt în toi, dacă știți pe cineva talentat, trebuie să-l demascăm. Vă așteptăm cu mare drag”, declara Smiley, în toamna lui 2023.

„Pentru că toți suntem talentați, ne pricepem la ceva, îi rog pe cei care și-au descoperit talentul, să se înscrie în acest sezon. Haideți să ne cunoaștem, să ne bucurăm cu toții”, completa și Pavel Bartoș.

, la PRO TV. Ca de obicei, show-ul va difuzat în fiecare vineri seară, începând cu ora 20.30. Înainte de începerea noului sezon, mulți sunt curioși să afle care va fi juriul de la Românii au talent. Și în 2024, la masa juriului vor sta Andi Moisescu, Andra, actorii Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

Ei sunt jurații care nu au părăsit niciodată Românii au talent

De-a lungul celor 13 sezoane, emisiunea Românii au talent a suferit multe schimbări, în special la masa juriului. Componența juriului de la Românii au talent nu a fost aceeași de la bun început. În primele patru sezoane, juriul a fost format doar din trei membri: Mihai Petre, Andra și Andi Moisescu.

Deși s-au perindat multe vedete între timp la juriul Românii au talent, singurii care nu au părăsit show-ul sunt Andra și Andi Moisescu. Nici prezentatorii show-ului de la PRO TV nu s-au schimbat în cele 13 sezoane. Smiley și Pavel Bartoș au rămas devotați postului de televiziune.

Cine a mai făcut parte din juriul Românii au talent

Din 2011 până în prezent, formula de jurizare de la Românii au talent s-a schimbat de mai multe ori. . După ce sezonul 4 Românii au talent a luat final, coregraful s-a reîntors la show-ul ‘Dansează printre stele’ de la Antena 1, acolo unde mai fusese anterior.

Producătorii show-ului de la Pro TV i-au găsit repede doi înlocuitori, nu unul! Așadar, sezonul 5 Românii au talent i-a adus în atenția tuturor pe Mihaela Rădulescu și Constatin Cotimanis. Timp de două sezoane, jurații Andra, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu și actorul Constatin Cotimanis, au cunoscut mulți concurenți talentați. Însă în 2015, juriul Românii au talent s-a modificat iar. Bebe Cotimanis a ales să părăsească show-ul de talente, iar în locul lui a venit Florin Călinescu.

Între anii 2016-2018, în competiție nu au mai avut loc schimbări, până în 2019, când Mihaela Rădulescu anunța că părăsește emisiunea. Atunci, surpriza a fost una mare! Locul ei a fost luat de nimeni altul decât Mihai Petre, cel care plecase în 2014 de la PRO TV.

„Mi-au lipsit tare mult colegii, mi-a lipsit atmosfera și interacțiunea cu concurenții. Acest show îmi dă energie, mă bucur tare mult că am revenit și că pot vedea din nou, live, oamenii talentați care urcă pe scenă”, spunea atunci celebrul coregraf, conform .

Surprize la masa juraților Românii au talent

Mihai Petre nu a rezistat decât două sezoane la Românii au talent. În 2021, , Alexandra Dinu, la masa juraților. Tot în același an, Florin Călinescu anunța că părăsește trustul PRO TV.

„Cu oarecare părere de rău, vă anunț că renunț la colaborarea cu actualul management al Pro Tv. Deci, si la Românii au talent. Detalii, mai încolo. Vorbesc ca fondator. 1 dec. 1995.”, declara Florin Călinescu.

Locul lui Florin Călinescu și al Alexandrei Dinu a fost ocupat rapid de alți doi actori: Mihai Bobonete și Dragoș Bucur. În prezent, jurații noului sezon Românii au talent sunt Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.