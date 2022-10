Românul care a amerizat un avion Tarom direct în Oceanul Atlantic. A salvat 186 de oameni, dar a fost acuzat de Securitate și declarat unic vinovat. „Rechinii ne mâncau din bagaje”

Eroul din Mauritania, așa i s-a lui Paul Mitu, în ciuda faptului că regimul comunist nu prea l-a avut la inimă. Pilotul, unul de excepție, a reușit să salveze viețile a 186 de oameni după ce a amerizat cu avionul în apele Oceanului Atlantic. Este singurul eveniment dramatic din istoria Tarom.

Cine este românul care a amerizat în apele Atlanticului și a salvat 186 de oameni

În ciuda faptului că are peste 16 mii de ore de zbor și o experiență incredibilă, România nu cunoaște prea multe despre Paul Mitu. care nu l-au mai lăsat la manșă după evenimentul cu pricina. Au avut grijă în același timp să ascundă cazul său, presa de atunci nealocând mai deloc spațiu.

Cu un destin ca în filme și o poveste demnă de Hollywood, Paul Mitu pilota un Tupolev 154 pe 7 august 1980, în apropierea Mauritaniei.

„Accidentul acesta poate să apară atunci când pe cartea vieții îți este scris acolo. Eu am cerut insistent să nu fac acea cursă. Pe timpul acela când ți se ordona să faci ceva, era imperios necesar să faci. După 14 ore de așteptare, ore în care am insistat în fel și chip să renunțăm la acel zbor mi s-a ordonat să executăm cursa aceasta. Se pierde legătura radio, beznă, nu mă aude nimeni”, și-a început povestea Paul Mitu pentru

“O dată la un milion de ani, acel sistem de aterizare nu funcţiona. Am strigat ratare, am băgat motoare, avionul s-a înfundat, am tras până am rupt manşa, iar în clipa în care s-a rupt şi a năvălit apa peste noi, ne-am dat seama că suntem în ocean.

Iniţial, când am tras de geam, s-a torsionat şi am apucat cu două mâini, apoi am căutat ceva, în beznă, să dau în el. Iar Dumnezeu mi-a zis: mai trage o dată. Şi am mai tras o dată, a intrat apa peste noi, l-am dezlegat din scaun (n.r. pe copilot), l-am tras cu picioarele peste mine, l-am băgat pe geam şi apoi am ieşit şi eu pe geam. Ceva de groază”, și-a amintit pilotul Paul Mitu și pentru .

Nu mai puțin de 186 de pasageri se aflau la bordul navei, toți marinari. Zborul se desfășura pe ruta Otopeni – Casablanca – Nouadhibou, Mauritania.

„Am executat schema de aterizare, schema de apropiere, totul a decurs normal, numai că o dată la un milion de ani, acel sistem de aterizare nu funcţiona. Ceaţa era până în pământ. La 90 de metri, avionul a intrat în hălău. Am luat contact cu oceanul, avionul a muşcat din apă până nu a mai avut portanţă, a căzut în acea dună de nisip”, a mai zis Paul Mitu.

Avionul s-a rupt pur și simplu în trei bucăți după impactul cu oceanul și bancul cu nisip. Norocul tuturor a fost că unul dintre motoare a continuat să funcționeze. În acest fel, zgomotul produs a alungat rechinii din zonă. Oamenii se aruncă în apele Atlanticului, apoi sunt regrupați de comandant pe planul avionului. Abia după trei ore au venit primele ajutoare. Paul Mitu a rămas ultimul, așa cum face orice căpitan și a înotat singur spre țărm.

A fost găsit inconştient pe plajă, rănit grav la o mână şi la un ochi. „Acel motor care nu s-a oprit a produs vibrații și au speriat rechinii care se aflau acolo…A doua zi când am fost acolo mâncau și din bagaje”, a rememorat comandantul.

Culmea, după ce s-a întors în țară, în loc să fie privit ca un erou a intrat pe mâna comuniștilor. Aceștia i-au retras dreptul de a zbura și l-au amenințat că-l bagă o sută de ani în închisoare. l-a constrâns să se declare unicul vinovat al accidentului aviatic petrecut în Oceanul Atlantic.

„A avut grijă la procese să-mi dea lângă mine un securist, care cu jenă în vorbă, vă spun și în ceea ce vă povestesc, mă înglodea cu pistolul pe la coaste când vorbeam”, a mai spus Paul Mitu despre pățania de atunci.