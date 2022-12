Românul vedetă de la SuperStar Germania, la un pas de moarte din cauza drogurilor: „Toți au știut, în afară de mama”

FANATIK vă spune povestea unui cunoscut tiktoker român, devenit celebru peste hotare în cadrul unui show de talente în urmă cu aproximativ patru ani!

Alex Claudiu Iakob, românul care a făcut furori la SuperStar Germania, la un pas de moarte când avea doar 14 ani

Tânărul în vârstă de 26 de ani cu peste 330.000 de urmăritori pe platforma de socializare a trecut printr-o cumpănă uriașă când avea doar 14 ani, din cauza substanțelor interzise!

Băiatul a fost la un pas de moarte, însă imediat după ce a renăscut și-a impus noi țeluri în viață, iar astăzi se laudă cu mari realizări, printre care se numără un studio de înregistrări deschis în Germania, unde îl vizitează deja câțiva rapperi și trapperi.

Alex Claudiu Iakob, pe numele său, a văzut moartea cu ochii pe când avea doar 14 ani. Totul s-a întâmplat din cauza drogurilor, iar acum regretă enorm că s-a anturat cu persoane nepotrivite.

Pe vremea aceea era doar un copil care își dorea cu ardoare să se integreze în cercurile băieților mai mari din Mediaș. Alex a povestit acel episod extrem de dificil, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Medicii nu mi-au dat multe șanse de supraviețuire. Au vrut să mă ia cei de la Protecția Copilului”

„Ai mei erau în Germania atunci când era să nu mai fiu. Eu eram în țară, la niște prieteni. Din nefericire, când aveam 14 ani, aveam un anturaj care nu mi-a adus lucruri foarte bune în viață. M-am împrietenit cu băieții mai mari și am făcut o nefăcută. Țin minte și acum acel episod, leșinasem și apoi m-am trezit și abia m-am târât la poartă.

M-au dus la spital, în Mediaș, apoi m-au transferat la Pediatrie, în Sibiu. Am fost în comă vreo 24 de ore, iar medicii nu mi-au dat multe șanse de supraviețuire.

Au vrut să mă ia și cei de la Protecția Copilului, era să ajung la casa de copii, dar bunicul meu i-a convins să nu mă ia. Toți au știut ce am pățit, în afară de mama. Bunicii mei au ținut secret totul câteva zile și față de tatăl meu. Maică-mea a aflat ceva mai târziu că ea e mai sensibilă și nu au vrut să sufere”, a povestit Alex Claudiu Iakob pentru FANATIK.

După acel episod în care s-a zbătut între viață și moarte, Alex s-a focusat pe muzică, fiind pasionat de chitară. Omul care l-a ajutat să cânte la acest instrument a fost chiar tatăl său, cel care l-a îndrumat și l-a încurajat, iar astăzi are ambiții mari!

„Eu cânt de la 14 ani la chitară. Tatăl meu a fost cel care m-a îndrumat de mic. Repetam atât de mult încât mă dureau degetele, aveam efectiv răni, îmi puneam degetele în apă să nu mă mai usture, să nu mă doară”, ne-a spus Alex.

Cum a fost experiența de la SuperStar Germania pentru Alex: „Am avut foarte multe de câștigat”

Peste ceva ani, acesta și-a făcut curaj și s-a înscris la cel mai mare show de talente din Germania, „Superstar”! La prima sa înscriere, tânărul a fost refuzat, însă a doua oară când și-a încercat norocul a fost admis și a ajuns până în a 5-a etapă a show-ului echivalent cu „Vocea României”.

„Acum 4 ani am fost la SuperStar Germania, pentru a doua oară. Eu am mai fost o dată, însă prima oară nu am trecut de preselecții.

Vorbim de niște concursuri foarte grele, nu sunt ca la noi. Eu am mers pe muzică pop, muzică ușoară, dar cânt și la chitară. La prima preselecție, m-au pus să cânt vreo 5 piese. M-am folosit de talentul meu la chitară și am trecut apoi în următoarea etapă. Preselecția se ținea într-un fel de rulotă și așteptai afară să fii chemat. Când au venit și mi-au spus numele, nu mi-a venit să cred.

Mi-au făcut imediat un contract și în 2-3 săptămâni am plecat în concursul cel mare. Am ajuns până în cea de-a 5-a etapă a show-ului, cam undeva la jumătatea concursului, dar am avut foarte multe de câștigat pe urmă. S-au ocupat foarte frumos de noi, ne-au plătit hotelul unde eram cazați, inclusiv orele de canto, tot”, și-a amintit Alex Iakob.

„Juratul cel mare mi-a zis că sunt bun, dar nu pentru scena lor”

„În a 5-a etapă am ajuns în fața juriului împreună cu un coleg de-ai mei. El a trecut mai departe, dar eu nu am avut acest noroc. Juratul cel mare mi-a zis că sunt bun, dar nu pentru scena lor.

Din a 6-a etapă, practic, ar fi trebuit să merg în altă țară, căci sunt probe inclusiv în alte state. Acolo filmai și te pregăteai intens pentru televiziune, pentru toată industria. Se filma chiar și pe plajă, aveai concerte la mare, tot felul de spectacole…”, a povestit, pentru FANATIK, artistul stabilit lângă Stuttgart.

Tânărul face bani și din live-urile de pe TikTok

Acesta și-a făcut și o trupă, care s-a destrămat apoi și a colaborat cu o serie de artiști din Germania. De ceva vreme, Alex este destul de acolo unde obișnuiește să facă live-uri în special seara, căci ziua este ocupat, fiind manager la un cazinou din Germania.

Acesta ne-a spus iar sumele nu sunt de ici, de colo, dacă tragem linie după o lună întreagă. Cântărețul ne-a declarat că pentru a face bani pe TikTok e bine să urmărești trendurile și să stai foarte mult live.

„Dacă am vibe-ul la mine, câștig undeva la 400-500 de dolari”

„De TikTok m-am apucat când am venit într-o vacanță în România, acum vreo doi ani. Am ajuns la 333.000 de urmăritori după ce am devenit cunoscut pentru că sunt băiatul care cântă în mașină. Eu nu urmăresc banii de pe urma TikTok-ului, chiar dacă, recunosc, se fac bani.

Contează foarte mult ce vibe ai, ce transmiți publicului. Rețeaua asta te analizează în detaliu și devii viral dacă știi să te faci plăcut, să zic așa.

Eu mă bucur pentru că pe TikTok am descoperit o groază de persoane, mi-am făcut mulți prieteni. Îl știu bine pe Bebeto, un turc renumit pe TikTok, îl mai știu și pe Tarzy, printre ăștia mai cunoscuți”, ne-a zis Alex.

„TikTok îi taxează pe cei care donează cu 75%”

„Legat de câștiguri, da, se poate câștiga mult, dar eu cum nu am foarte mult timp, pentru că trebuie să mă ocup de cazinou, intru doar seara. Dacă am vibe-ul la mine, pe seară, câștig undeva la 400-500 de dolari. Trebuie să zic că TikTok îi taxează pe cei care donează cu 75%, deci dintr-o sumă pe care o donează lumea, eu voi primi restul, dar chiar și așa se pot face bani.

În Germania, eu am oricum activitate, nu trăiesc exclusiv din TikTok. Am studioul meu de înregistrări. Vin mulți băieți la noi care înregistrează, încerc să ajut tinerii care vor să facă muzică, mai înregistrez și eu. Nu depind de nimeni, am studioul meu, sunt fericit pentru această realizare”, a adăugat tânărul.