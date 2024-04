Ioan Andone este românul care a fost prezent la două săptămâna aceasta și a fost impresionat de ceea ce a văzut. Fostul antrenor a făcut parte dintre norocoșii care au văzut pe viu 9 goluri în două partide extraordinare.

Românul prezent pe stadion la ultimele meciuri din Champions League ale lui Real și Atletico Madrid: „Guardiola inventează mereu ceva”

Ioan Andone a fost fericitul posesor al biletelor care l-au dus la cele mai tari meciuri din Champions League. Fostul antrenor a fost prezent la și .

“Da, am fost la ambele meciuri. Am fost fericitul posesor al biletelor și am văzut 9 goluri, nu mă așteptam. Ce calitate. Mai ales Real și City care au o calitate fantastică. Jucători de excepție care au jucat numai pe atac.

Ce să zic, spectacol. Păcat că nu a fost asta finala. Cred eu că finalele acum sunt mai urâte, nu sunt spectaculoase. Cred că antrenorii și jucătorii sunt de o așa calitate, că se mai gândesc să ofere și ceva spectacol spectatorilor, nu doar să câștige acel meci.

Bernabeul era aproape terminat, undeva la 90-95% gata. Anul trecut era mai incomod, pentru că erau macarale, acum e altceva”, a povestit Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Predicția lui Ioan Andone: “Ei câștigă Champions League”

Fostul antrenor a văzut 9 goluri în cele două seri, toate excepționale. Ioan Andone a fost impresionat de ceea ce a văzut pe Bernabeu și de formația antrenată de Pep Guardiola, pe care o vede din nou luând marele trofeu.

“Așa cred și eu că una dintre ele două va câștiga Champions League. Eu cred că City va câștiga, Nu e ușor în fața lui Real, dar în ultimii ani, Manchester City a câștigat pe teren propriu. Și anul acesta tot pe City o văd.

Au echipă foarte bună, dar și un antrenor foarte bun. Nu vezi echipa asta jucând șablon, pentru că Pep tot timpul inventează ceva.

Introduce fundașii laterali în construcție prin centru. Vezi un fundaș central care e al doilea vârf sau în spatele vârfului. E incredibil ce poți să vezi.

Am jucat și eu atâția ani fundaș central. Niciun antrenor nu mi-a cerut mie să urc atât. E altceva acolo. Din tribună le vezi mult mai bine decât de pe bancă. A fost altceva făță de Atletico Madrid și Borussia Dortmund.

Atletico e o echipă muncitoare care se bate pentru fiecare minge, obstrucționează, mai oprește jocul. Păcat de ei, își asigurau locul în semifinale. Erau aproape de 3-0, dar s-a terminat 2-1. Acum nu mai poți să știi ce se întâmplă. Se joacă sigur”, a mai spus Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone a fost la meciurile din Champions League