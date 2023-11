Romică Țociu s-a speriat de moarte la America Express. Ce a putut păți într-o piață

Romică Țociu a trăit momente frumoase, grele, dar și unele în care și-a simțit viața în pericol la America Express. Experiența la care s-a înhămat cu Cătălin i-a dat niște dureri de cap, iar panica s-a instalat chiar într-o piață din America de Sud.

Romică Țociu a trăit spaima spaimelor la America Express

Văzându-și de probe și încercând să ajungă pe locul întâi din cele nouă cupluri înscrise în show, Cătălin și Romică Țociu au jucat cartea inconștienței, la un moment dat. Cei doi s-au aventurat într-o piață unde se întâmplau lucruri mai puțin plăcute.

Atunci, actorul de comedie și-a dat seama că nu e de joacă în acest concurs. Artistul a povestit și câteva lucruri frumoase care i-au adus America Express, dincolo de avertismentele primite de la oameni prin țările pe unde s-a plimbat.

„Adrenalina pe care ți-o dă america Express. Este experiența vieții mele și mă bucur că am mers. Cătălin a tras de mine că eu nu am vrut să merg, e și vârsta.

Știu și eu până unde să mă duc, am o frână. Acolo, cât am fost, nu am găsit nicio frâna. Nu foamea. Probele fizice au fost, mergi fără pauză. Nu poți să zici că iei pauză de masă. Dacă vrei tu să mănânci, îți iei pauză pe barba ta.

Muncești toată ziua să poți să ajungi să-ți faci treaba, să ajungi pe locul trei, să poți să iei o cazare, să faci o chestie, pentru ce”, a declarat Romică Țociu despre America Express,

„Ne spuneau să plecăm”

a completat, în emisiunea lui , zicând că și-a dat seama din prima săptămână cât de periculoasă este aventura pentru care a semnat cu Antena 1.

Când avea o misiune de făcut, alături de feciorul său, Romică era oprit de oameni, chiar și în piață, și era întrebat ce caută acolo.

„Ne spuneau să plecăm. Spuneam că noi avem o misiune de făcut, cum să plecăm. Ei nu aveau securitate. Ce securitate să fie?”, a mai spus Romică Țociu.